「ソファーがなくたってダイニングテーブルがなくたっていいんだ」――。timeleszの菊池風磨が、8日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組『菊池風磨 hoursz』(毎週日曜11:00～11:30)で、“モテる部屋”に欠かせないインテリアを紹介。自宅に数多く設置しているという、あるアイテムへのこだわりを明かした。

菊池風磨

菊池風磨が考える“モテる部屋”の条件「照明があればいい」

番組冒頭、リスナーから「風磨君のお家はモテるとよく耳にします」というメッセージが寄せられた。

自身もモテる部屋にしたいと考え、最近レコードを購入したというリスナー。「風磨君が思うモテる部屋に欠かせないインテリアは何ですか?」と質問した。

これに菊池は、まずレコードについて「レコードいいですよね」と共感。「針落とした後ね、バチバチバチっていう音がいいんですよね」と話し、現在のハイテクなスピーカーとは異なるアナログならではの温かみが魅力だと説明した。

そして、「モテるんじゃないですか? レコードやっぱりね」と、リスナーの選択を肯定。

その上で、自身が最も重要だと考えるインテリアについて、「照明がね、ものを言うと思います」と即答した。

「インテリア、これは照明。ソファーがなくたってダイニングテーブルがなくたっていいんだ。照明があればいいから」と持論を展開し、特に間接照明を勧めた。

スタンドタイプや卓上タイプなどがあることにも触れ、「その空間に応じてね、チョイスしていただきたい」とアドバイスした。

自宅の照明は「消すのに本当2、3分かかります」

そんな菊池の自宅には、数え切れないほどの間接照明があるという。

「うちはもう間接照明がもう何個あんだ?」と自ら問いかけ、「消すのに本当2、3分かかりますから」と告白。

部屋を回りながら、「これも消してない。あれも消してないな」と一つひとつ確認しているそうで、照明へのこだわりがうかがえる。

さらに、住宅にもともと備え付けられている照明はあまり使わないといい、「基本的には間接照明でやりくりしていますね」と普段の生活を紹介した。

その理由について、「どんなにおしゃれな部屋でも、こうパキッとした照明だとちょっとなんか雰囲気が出ないですよ」と説明。「雰囲気が欲しいんだよね」と、自身が大切にしているポイントを語った。

また、照明と並んで重要だと考えているのがカーテンだという。

「カーテン結構重要ですよ」と切り出し、「面積取りますからね。部屋の中の割合の面積取りますから」と理由を説明。「割とカーテンはこだわらないとなとは思いますけどね」と話した。

レコードの音色から間接照明、カーテンまで。菊池が考える“モテる部屋”には、空間全体の雰囲気を重視する独自のこだわりが詰まっているようだ。

【編集部MEMO】

『菊池風磨 hoursz』は、菊池風磨が自身の近況や日常のこだわりを語り、リスナーの質問にも答えるトーク番組。番組公式サイトでは、菊池への質問や相談、メッセージを募集している。放送後はPodcastなどでも楽しめる。





