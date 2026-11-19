ファンとの距離は、近ければ近いほどいいのか――。“雑談の人”桜林直子氏とコラムニストのジェーン・スー氏が12日、Spotifyが開催した「Spotify EQUAL Podcasters Day」に登壇。TBS Podcast『となりの雑談』(毎週火曜20時頃～配信)の特別公開収録で、ポッドキャストを続けるうえで大切にしているリスナーとの関係性について語った。そこでスー氏から出たのが、「主人公は聞いてる人」という言葉だった。

「自分の物語のモブ」になったら、聞く人はいなくなる

Spotifyが女性ポッドキャストクリエイターの活躍を支援するため開催した今回のイベント。会場にも実際に番組を制作・配信する女性クリエイターが集まるなか、桜林氏とジェーン・スー氏は、自分の言葉を発信すること、そしてそれを誰かに届け続けることについて語った。

桜林氏は、「役に立ってるから続けられるんじゃなくて、続けてるから『あ、そんなところで喜んでもらえたんだ』とか、『そんなふうに聞いてもらえたんだ』って後から分かる」と話し、まず「とりあえずやってみる」「とりあえず続けてみる」ことの大切さを語った。

するとスー氏は、自分に正直に発信することや続けることと「同じぐらい」、別のベクトルで大事なことがあると指摘した。

「とはいえ、主人公は聞いてる人」

発信者が「私、ポッドキャスターです」と、自身の人生の物語の一つとして活動するだけになり、「お客さん、聞いてくれてる人たちがみんな、ある種の自分の物語のモブみたいになっちゃうと、誰も聞かなくなる」と語った。

「あくまでも聞いてる人が主人公っていう番組作りがおそらくとても大事」とスー氏。誰かを一方的に“支える側”にするのではなく、「主体的に聞いてる人たちを真ん中に持ってくる」ことが重要だと話した。

リスナーには話しかけない、それでも「3人目」になれる

興味深いのは、『となりの雑談』がリスナーとの距離を縮めるために、直接呼びかける方法を選んでいないことだ。

桜林直子氏

桜林氏は番組について、「この番組は、リスナーに向けて話しかけてないっていう方式をやっている。あくまでも私はスーさんとだけ話している。スーさんも私にだけ話している」と説明。

これは番組開始時から決めていたことだったといい、「『リスナーさん』って呼びかけるようにはしないというのを決めてて」と明かした。

その理由の一つが、番組で扱う話が聞く人に「刺さりすぎる」ことを避けるため。同番組では、個人の「考え方のクセ」や「言葉や物事の受け取り方」など自身の内面やパーソナルに寄った内容を赤裸々に話している。

桜林氏は、自分の話をスー氏に話し、スー氏もさまざまな考えを桜林氏に問いかけるという形を取ることで、受け手に直接「あなたはこうだ」と迫らない距離を作っているという。

一方で、その距離はリスナーを遠ざけているわけではない。

スー氏は、自分のことを正直に話していくことで、発信する側にとっての居場所が、聞く側にとっての居場所にもなり得ると説明。『となりの雑談』について、「聞いてる人にとっては、これを聞いてる時は、自分も仲間になってる」といい、「よく言われるのが、3人目の人として雑談に加わってるような気になる」と語った。

ファンから“求められるキャラ”を演じてしまう

リスナーを中心に考える一方で、その期待に発信者自身が引っ張られすぎないことも必要になる。 公開収録後のQ&Aでは、実際にポッドキャストを配信している女性クリエイターから、長く活動するなかで生じた悩みが投げかけられた。

自身とはキャラクターの異なるパートナーと約5年番組を続けるなかで、周囲から見られる自身のキャラクターが次第にできあがり、「そのキャラを若干演じようとしてしまう」という。

素直に話しているつもりでも、求められている像に寄せてしまう。「うっすら自分なんだけど、ちょっと自分とずれてるな」という違和感を感じるようになったと打ち明け、2人に考えを尋ねた。

スー氏は、気づいたら誰かの期待に応える自分になっていたとしても、「みんなって誰」という問題があると指摘。友人の一言や、いくつか届いた反応だけを「みんな」の期待として背負っている可能性にも触れた。

そして、今感じていることをそのまま番組で話してみることを提案。「気がついたら、そういうキャラクターを演じてる自分がいるんだけど」と、その違和感自体を発信する。それこそが「リアル」になり得るという考えだ。

リスナーを大切にすることと、期待通りの自分になることは違う

桜林氏は、「設定として作ってやってる」という人もいるため、意識的にキャラクターを設定して活動すること自体は一つの方法だとした。その一方、自分でも気づかないまま「みんなの期待」に応えようとしているのであれば、立ち止まって考える余地がある。

発信者に限らず、日常生活の中でも周囲に期待される自分を演じ、疲れてしまう人もいるのではないだろうか。「自分を守るための設定」であるのか、単に迎合してしまっていて自身が違和感を抱いているのか、考えるきっかけになる問いだった。

『となりの雑談』に見えてくるのは、リスナーを大切にすることと、リスナーが望む自分になることは同じではない、という距離感だ。

聞いている人を自身の物語の“モブ”にせず、「主人公」として考える。その一方で、“みんなが求めている自分”に合わせすぎるのでもない。直接語りかけなくても、リスナーが「3人目」としてそこにいられる余白を残す。ファンとの距離を単純に近づけるのではなく、発信する側と受け取る側のどちらも無理をしない関係を探し続けること。その距離感が、番組を長く続けていく一つのヒントになりそうだ。