「だまされた」「キレそうでした(笑)」あの、『ANN0』最終回で“不満”爆発　最後は「笑顔でまた会おう」

「何なの!? ってずっと思ってました」歌手でタレント・あのが、ラジオ最終回でぶちまけた“不満”とは――。

あの

リスナーから「ど根性ラジオすぎる」の声

2023年4月にレギュラー放送がスタートしたニッポン放送『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)。3月31日深夜の放送で、最終回を迎え、「全147回です。単発入れると、3回やったからピッタリ150回やったんだ。ええ～」と感慨深げ。3年間の生放送を振り返り、「本当に結構すごいと思う。直前までフリートークを決めなかったから。深夜に近づけば近づくほど、どうしよう? どうしよう? ってなってた(笑)。この3年、乗り切ったわ～」と語り、達成感でいっぱいの様子だった。

また、この日は、フリートーク、リスナーのメール紹介、コーナーに加え、弾き語りを披露し、「歌ったけど、ほかは通常通りにやりました。変にパーティーみたいにしても、僕らしくないんで。これがいいんじゃない?」とサッパリ。「お前ら全員お別れだ!」と決別しつつ、「一般人にはならないです(笑)。僕、テレビに出ますし、歌も歌って、ライブもやってますから。勘違いされたら困るんですけど、引退しないんで。めっちゃ引退するみたいな話になってるけど、全然もう頑張りますから」と笑った。

リスナーからは、「この3年間、コーナー1つとトークだけで乗り切ったのど根性ラジオすぎる」という声も。あのは、「確かに! なんでコーナー1つなんだ? ってずっと思ってた。この3年、マジで1回も話したことないけど。新コーナー作るっていう提案もなかったし。そんな言葉、誰も言わなかった」とぼやき、「スタッフの怠慢です。怠慢ラジオです(笑)。まったくアプデされずに、本当にコーナー1つとトークだけ」と苦笑しながらツッコんだ。

「こんなもんなの? って、いろんな人のラジオ聴いたもん。コーナー2～3個やってるよね。何なの!? ってずっと思ってました。キレそうでした(笑)。なんでコーナー1つなんだよ!」「“今日、何話すんですか?”みたいなさ。直前に決めて……。怠慢しやがって。だまされた。最後の最後まで」と小言が止まらないあの。「もうやんねーよ!」と爆笑しながら、「ここまでのお相手はあのでした。出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう!」とおなじみのセリフで最終回を締めくくった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。