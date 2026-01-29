あの、Xアイコンが“真っ黒”の理由「そういうのが嫌だから…」「かなり昔から」

歌手でタレント・あのが27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。Xのプロフィールアイコンを“真っ黒”にしている理由を明かした。

あの

「黒アイコンが代表作」変更を検討も…

長年、Xのプロフィールアイコンに黒い画像を使っているあのは、「なんなら、黒アイコンの人でもあります」と自負。霜降り明星・粗品と初対面したときも、「知ってますよ。黒アイコンの人ですよね?」と言われたそうで、「僕は黒アイコンが代表作だと思う。今でこそ、黒アイコン、白アイコンめっちゃいるの。なんか、“あのちゃんと間違えた”とか言われるんだよ。でも、僕かなり昔からやってるからね。結構長い」と強調した。

一方で、あのは前日に、「アイコン億年ぶりに変えたいのですが 何年も黒アイコンなので どれにしたらいいかわからない」とXに投稿。その真意について、「今年に入ってから変えたいなと思って。気変わりというか、もう黒やめよっかなみたいな」と話し、「ちょっと反発心というか。黒の人もいっぱい増えてきたし」と吐露。Xには、新しいアイコンを提案するリプライが2,000件以上届き、「なんか渋谷すばるからも来てて。いやね～、どれもしっくり来ません(笑)」と苦笑した。

あのは、これまで黒い画像だった理由について、「何のイメージもつけたくないのね。いろんな格好するから。“あのちゃんはこういう人”みたいにしたくない。イメージがつかないものだったら、何でもよくて」と説明。しかし、黒を選んだことで、「黒＝闇みたいになっちゃって。闇みたいなイメージになっちゃったのは盲点でした」と打ち明けつつ、「“かわいらしい格好をするのがあのちゃん”みたいになるのが嫌なの。そういうのが嫌だから決めれない」と語った。

黒にした明確な理由があるだけに、「決め手がない。難しい……」と悩ましげなあの。インスタグラムでは、実家の愛猫の写真を使っており、「ガビガビの猫ちゃん。遠くから撮って拡大したからガビガビなんだけど」と話していたが、「ガビガビのあのちゃんは? 画質が超悪い。それはありかも」「あのちゃんかどうかも識別できないぐらいにして」とひらめいた様子。「画質悪い僕か、このまま黒か。本当にどうしましょう?」と迷いに迷っていた。

