行きつけの喫茶店で、いつも一人で雑誌を読んでいた高齢男性。その隣に、ある日突然、見知らぬ男性が座っていた。2人が一緒に楽しんでいたのは、特別な趣味でも大きなイベントでもない、ごく身近なものだった。元BiSHのモモコグミカンパニーが、TBSラジオのPodcast番組『モモコグミカンパニーの盗み聴きラジオ』(毎週水曜20時ごろ配信)で、喫茶店で目撃した光景と、そこから考えた大人の友情について語った。

モモコグミカンパニー

行きつけの喫茶店で、いつも一人だった男性に変化

「ニュースがあります」

番組の冒頭、モモコは少し興奮した様子で話し始めた。そのニュースとは、行きつけの喫茶店でよく見かける、ある高齢男性についての出来事だった。

男性は白髪で髪もひげも長く、独特な風貌をしているという。モモコは、その姿から仙人を連想し、心の中で「仙人」と呼んでいた。

男性はいつも一人で、雑誌や新聞をめくっていた。ときには虫眼鏡を使い、細かい文字をじっくり読んでいることもあったそうだ。モモコにとっては、店に行くたびに見かける、すっかりおなじみの存在になっていた。ところが、ある日、喫茶店を訪れると、いつもとは違う光景が目に飛び込んできた。

「なんとですよ! 仙人、友達といたんですよ! すごくないですか?」

デニム姿の男性と一緒に、虫眼鏡でクロスワード

男性の隣にいたのは、上下デニム姿で、帽子までデニム素材のように見える別の高齢男性だった。モモコは、その人を「デニムおじさん」と表現する。そんな2人が何をしていたのかというと、一緒にクロスワードを解いていたのだという。

「2人でなんかちっこい虫眼鏡で一緒にクロスワードをね、楽しんでらっしゃったんですよ」

一冊の雑誌を挟み、小さな虫眼鏡を使いながら、答えを考える。その姿を見たモモコは、思いがけずうれしい気持ちになったという。

「いや、なんかね、めちゃくちゃ私はうれしかったですね」

それまで男性が一人でいるところしか見たことがなかったため、モモコは勝手に友達がいないのかもしれないと思っていた。しかし、目の前では2人が楽しそうに同じ雑誌をのぞき込んでいる。

「雑誌1つの雑誌で虫眼鏡一緒に持ちながら、ここのクロスワード何だろうねってやってんのって、めっちゃ仲良さそうじゃないですか」

もちろん、2人が実際にどのような関係なのかは分からない。それでも、その親密そうな姿はモモコの心に残った。

「何でもないことを楽しめるのがやっぱり友達」

モモコが特に魅力を感じたのは、2人が一緒に過ごすために特別な理由を必要としていないように見えたことだった。

「私も老後はああなりたいって正直思っちゃいましたね」

大人になるにつれ、人とのつながりには、仕事や立場、上下関係など、さまざまな事情が絡んでくるとモモコは考えている。

「大人になればなるほど人間関係って構築されていくと思うんですけど」

そんな中、ただ同じ雑誌を眺め、クロスワードを楽しむために一緒にいられる関係は、むしろ貴重なのではないか。

「何でもないのに集まれる。だってクロスワード絶対やんなくてもいいじゃんね、2人で」

何か目的を達成するためでも、仕事のためでもない。ただ、一緒にいること自体が楽しい。

「何でもないことを楽しめるのがやっぱり友達じゃないですか?」

そう話すモモコは、2人の姿に自身の理想の老後を重ねた。

「素晴らしいなって思いました」

喫茶店の片隅で、一冊の雑誌を囲む2人の男性。普段なら見過ごしてしまいそうな小さな光景が、大人になってからの友情の大切さを考えるきっかけになったようだ。