30年近い付き合いの友人から届いた誕生日プレゼント。笑顔でお礼を伝えたものの、包みに入っていたコーヒーがどうしても引っかかったという――。11月14日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)では、50代からの友人関係に悩む58歳女性の便りを紹介。YOUは、付き合いの長さとは別に、大切にしているものを伝えた。

YOU

誕生日の包みには、賞味期限まで1カ月を切ったコーヒー

静岡県の58歳女性には、結婚前から付き合いのある1歳上の友人がいる。結婚や出産で環境が変わっても、互いの誕生日には贈り物を渡し、お茶をする習慣が続いてきた。

先日の誕生日にもプレゼントを受け取った。包みにはメインの品のほかに、ドリップバッグのコーヒーがいくつか入っていた。友人はコーヒーを飲めず、賞味期限まで1カ月もなかったことから、女性は友人宅で余っていたものではないかと感じたという。

その場では笑顔でお礼を言ったが、不要な品を処分するように包みに入れられた気がして、後からも引っかかった。半年前の友人の誕生日には、自分は店で品を選び、ラッピングしてもらって渡したという。

振り返れば、互いの生活や好みが変わり、ずれを感じることもあった。友人が減る寂しさを考えて、違和感を見ないふりをしてきた気もする。「こういうことを気にしてしまう私は神経質すぎるんでしょうか」と尋ねた。

付き合った年数より「安心感があったり」

YOUも、何となくそばにいて年に何度か会う相手について、「本当に友達なのか」と考えるようになったという。何十年の付き合いでも、2年ほどの付き合いでも、いい影響を受けたり、安心感があったりと、友人だと思う理由があると話した。

それが感じられなければ、知り合いとして付き合い、無理に時間や気を使いすぎなくてもいい。自分を必要としてくれ、自分も必要だと思う友人を大事にしてほしいと伝えた。

「いいんです、気にして。気にしながら行きましょう」。YOUは、引っかかった気持ちを押し込める必要はないと応じた。SNSのつながりを外すように関係を断つ話ではなく、本当に関係を育てたい友人を大切にすればいいとし、「私もそういう風に生きていきたいと思っております」と結んだ。