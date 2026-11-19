小説家の朝井リョウと歌人で小説家の加藤千恵がパーソナリティを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組『朝井リョウ・加藤千恵 信頼できない語り手』が、Apple Podcastの年間特集「Best of 2026」に選出された。

朝井リョウ＆加藤千恵のPodcastが年間ベストに選出

Apple Podcastの「Best of 2026」は、一年を通して優れたポッドキャスト番組を発掘・紹介してきたApple Podcastのエディターが、2026年を代表する番組を厳選したコレクション。

笑いを誘うトークや、インスピレーションを与える新たな視点、魅力的なストーリーテリングなど、さまざまな魅力を持つ番組が選出されている。

11月17日から公開されており、Apple Podcastの「新着」タブ内の特集コレクションに加え、番組単独の特集バナーも掲載されている。

月間再生数290万回以上を記録 上半期ベストに続く快挙

『朝井リョウ・加藤千恵 信頼できない語り手』は、朝井と加藤の2人がパーソナリティを務めるポッドキャスト番組。

2人は、かつてニッポン放送のラジオ番組『朝井リョウ・加藤千恵のオールナイトニッポン0(ZERO)』を担当。その後、4回の復活ラジオ特番を経て、2026年2月からポッドキャスト番組として配信をスタートさせた。

配信開始後は、Apple Podcastの「2026年上半期ベスト」に選出されたほか、ニッポン放送の独自集計で月間再生数290万回以上を記録するなど、大きな反響を集めている。

今回、上半期ベストに続いて年間特集「Best of 2026」にも選出され、2026年を代表するポッドキャスト番組の一つとして紹介されることとなった。

同番組は、毎週金曜18時ごろ、Apple Podcastやradiko、ニッポン放送PODCAST STATIONなど、各種プラットフォームで配信されている。