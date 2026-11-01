芦田愛菜が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～)が、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で5位を獲得した。日本の地上波ドラマとして初の週間グローバルTOP5入りとなり、TVerでも第1話の見逃し配信再生回数が月10ドラマ枠歴代1位を記録した。

Netflix週間グローバルTOP10で5位 日本の地上波ドラマ初の快挙

芦田愛菜

本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南(芦田愛菜)が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を描く。

Netflixでも世界配信されており、第1話がNetflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ／2026年10月19日～25日)で5位を獲得。日本の地上波ドラマとして初めて週間グローバルTOP5入りを果たした。さらに、日本におけるNetflix週間TOP10で1位を獲得したほか、世界11の国・地域でTOP10入りした。

TVer見逃し配信は月10枠歴代1位 地上波視聴率も初回超え

第1話のTVer見逃し配信再生回数は、配信開始から8日間(10月19日～26日)で394万回を突破し、月10ドラマ枠歴代1位を記録。第2話もTVer総合ランキング1位を獲得した。

地上波でも、10月19日放送の第1話が個人3.9％、26日放送の第2話が個人4.1％(ビデオリサーチ調べ、関東地区)と初回を上回り、地上波・配信ともに好調なスタートを切っている。

『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系で毎週月曜22:00から放送。最新話はTVer、カンテレドーガで見逃し配信中。Netflixでは各話放送終了後に順次全話配信される。

【編集部MEMO】

芦田愛菜(あしだ まな)は、2004年6月23日生まれ、兵庫県出身。3歳から芸能活動を始め、ドラマ『Mother』『マルモのおきて』などで注目を集める。その後も話題作に出演し、俳優、タレント、声優など幅広く活躍する。

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