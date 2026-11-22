12月4日に映画公開を控える『VIVANT』のスペシャルエディション上映会「#25への序章」が22日、神奈川・横浜のパシフィコ横浜で開催され、赤坂サカスおよびその周辺で無料展示イベント「VIVANT AKASAKA MISSION」が開催されることが発表された。

『VIVANT』の世界を体感できる無料展示イベント

トークセッションには富栄ドラム、平山祐介、珠城りょう、西山潤が登場。上映会で発表されたのが、無料展示イベント「VIVANT AKASAKA MISSION」の開催だ。

同イベントは11月27日から2月28日まで、東京・赤坂のTBS放送センター前・赤坂サカス(TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエエリア、赤坂Bizタワー アトリウムなど)およびその周辺で開催される。

映画公開に先駆け、『VIVANT』が赤坂の街をジャック。劇中で実際に撮影に使用されたセットや衣装の特別展示など、『VIVANT』の世界を体感できる貴重な機会となる。入場料は無料。

開催時間は11時から19時までで、初日の11月27日のみ14時スタート。イベントの内容や時間などは予告なく変更される場合があり、日によってオープン時間が異なる可能性もある。

珠城りょう、展示イベントの見どころを紹介「牢屋の中に入って写真が撮れる」

イベントについて珠城りょうは、「フォトスポットがたくさんできます」と紹介。劇中で別班らがとらわれていた牢屋も再現され、「牢屋の中に入って写真が撮れる」と明かした。

さらに、会場には「別班くじ」や劇中に登場したゲルが設置されるほか、神田明神の鳥居も登場。そこには別班饅頭も用意されるという。

劇中に登場した印象的なアイテムやセットを間近で楽しめるだけでなく、実際に中に入って写真撮影ができるなど、『VIVANT』の世界観を存分に体感できるイベントとなりそうだ。