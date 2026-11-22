TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのスペシャルエディション上映会「#25への序章」が22日、神奈川・横浜のパシフィコ横浜で開催され、劇中に登場する秘密組織「別班」の知られざる恋愛事情が初公開された。

その意外なルールを受け、乃木憂助(堺雅人)の恋人・柚木薫(二階堂ふみ)もAIハヤトによって徹底的に調べられていたのではないかという話題が飛び出した。

二階堂ふみ (C)TBS

別班の恋愛は自由! ただし交際相手には徹底的な調査が必要

この日の夜公演には、ドラム役の富栄ドラム、別班員・和田貢役の平山祐介、廣瀬瑞樹役の珠城りょう、熊谷一輝役の西山潤が登壇。第2シーズンの撮影秘話を振り返るとともに、福澤克雄監督から特別に提供された別班の未公開設定が披露された。

その一つが、これまで劇中では詳しく描かれてこなかった「別班の恋愛事情」だ。

発表によると、別班員の恋愛については特に禁止する規律はなく、恋愛そのものは自由だという。しかし、交際にあたっては条件があり、その一つが「相手の徹底的なリサーチ」。AIなどの力も借りながら、交際相手が一体どのような人物なのか、徹底的に調べることが求められるという。

国家の安全を守るため、秘密裏に諜報活動を行う別班。恋愛は認められているものの、相手の素性を慎重に見極めなければならないという、特殊な組織ならではのルールが明らかになった。

乃木は薫をAIハヤトで調べていた!? 登壇者から思わぬ指摘

この設定を受けて話題に上がったのが、主人公・乃木憂助と、その恋人である柚木薫の関係だ。

乃木といえば、別班のスーパーコンピューター「AIハヤト」を駆使しながら、さまざまな情報を収集・分析してきた人物。そんな乃木が恋人を持つにあたって、今回明かされた別班のルールを守っていたのかという疑問が浮かび上がった。

トークでは、乃木が薫についてもAIハヤトなどを使って詳しく調べていたのではないかという趣旨の指摘が飛び出した。

さらに、乃木にとって大切な存在であるジャミーンと薫の関係にも話が及び、薫について調べていたとすれば、乃木や別班組織は一体どういった情報を掴んでいるのかという疑問も。

もちろん、実際に乃木がAIハヤトを使って薫の身辺調査を行っていたと明かされたわけではなく、あくまで今回の未公開設定を受けた推測だ。

劇中でも、乃木と薫の関係は物語の重要な要素となってきた。今回明かされた別班の恋愛ルールは、2人の関係を改めて振り返る上でも興味深い新情報となりそうだ。

イベントの様子 (左から)富栄ドラム、平山祐介、珠城りょう、西山潤