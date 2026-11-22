「今話しているのは、ケンカじゃなくて話し合いです」――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で22日に放送された「令和の婚活漂流記『特別編』～内田さんの幸せのカタチ～」では、婚活で失敗を重ねた内田さん(58)と、10歳年下の妻・真由美さん(仮名)が、互いを思いやりながら結婚生活を送る姿が描かれた。

夫婦といえども、意見が食い違うことはある。そんなとき、真由美さんが実践しているのが、互いの考えを言葉にして伝え合うことだった。長年にわたり内田さんの婚活を取材してきた八木里美ディレクター(スパークル)に、夫婦円満を支えるコミュニケーションの工夫や、結婚式の舞台裏を聞いた――。

街でデートする内田さん夫婦 (C)フジテレビ

「察してほしい」ではなく言葉にする

今回の放送では、内田さんが仕事に出かける際、真由美さんが作った愛妻弁当を持参する姿や、夫婦で食卓を囲む穏やかな日常が紹介された。一見、長年連れ添った夫婦のような2人だが、生活を共にする中で意見が食い違うこともあるという。

例えば旅行の計画では、真由美さんは事前に行き先を調べ、相談しながら決めたいタイプ。一方の内田さんは、突然「今日ここに行く?」と言い出すことがある。そんなとき真由美さんは、不満をため込んだり、頭ごなしに否定したりするのではなく、対話を重ねることを大切にしているという。

「“私はこう思っているけど、まだ決定事項じゃない。今話しているのはケンカじゃなくて話し合いです。あなたはどう思っているの?”と、内田さんの考えを引き出していくんです」(八木D)

婚活中、相手の気持ちを読み違え、早とちりすることが多く、勘違いで成婚退会を申し込んでしまうこともあった内田さん。結婚後も、真由美さんが口に出した考えや希望を早合点し、そのまま決定事項にしてしまうところがあるという。

真由美さんは、そんな内田さんの性格を理解した上で、互いの考えを言葉にする習慣をつけようとしている。八木Dは「“察してほしい”、“分かってほしい”とは考えず、思っていることをちゃんと言葉に出してコミュニケーションを取る。だからうまくいっているんだと思いました」と感心する。

その背景には、真由美さん自身も前の結婚生活で思いを我慢し、言葉にできなかったことがあったようで、今回は最初からしっかりと話し合うことを心がけているのだそう。

こうした対話を続ける中で、内田さんも少しずつ自分の考えを伝えることができるようになったそうで、八木Dは「本当にこの方と出会えて良かったと思いました。この人じゃないとダメだったんだなと感じます」と運命を感じた。

この夫婦から学んだことは、結婚生活に限らない。「思っていることをちゃんと伝えないと、相手には分からない。夫婦関係だけではなく、親子でも職場でもそれが基本なんだと、私自身もすごく勉強になりました」と実感を込めた。

50代と40代のバツイチ同士で結婚式を挙げた理由

番組では、2025年11月22日の「いい夫婦の日」に行われた結婚式の模様も描かれた。

八木Dは当初、番組の取材とは関係なく、内田さんから結婚式に招待されていた。婚活を取材した人の成婚退会に立ち会った経験は何度もあったが、結婚式のゲストとして招かれたのは初めてだったといい、「一人で食事をしていた姿や、孤独を感じていたときのことも全部見てきたので、本当に素晴らしい人と巡り会えて良かったなと思いました」と感慨を語る。

バツイチ同士で50代と40代の結婚において、式を挙げるカップルは少数派。それでも内田さんは、真由美さんを友人や親戚に紹介し、夫婦としての新たな出発を報告するために、挙げることを決めた。八木Dは「ケジメをつけたいという思いがあって、男気のある方だと思いました」と受け止める。

この披露宴では、内田さんが「やっぱり僕はカッコ悪いんですよ。カッコ悪い人間にはカッコ悪いなりの人生があって、皆さんに出会えたことが僕にとっては宝物なんですよ。これからも生涯のお付き合いを願えれば幸いでございます」と名スピーチを披露した。

八木Dは「脚本家がついているんじゃないかと思うぐらい驚きました(笑)」というが、「思い返すと普段からたまにボソッといいことをおっしゃるんです。プロポーズのときもそうでしたけど、決めるときは決める人。そこも潔くて素敵だと思います」と、晴れ舞台で見せた一面を振り返った。