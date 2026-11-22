俳優の平山祐介が22日、神奈川・横浜のパシフィコ横浜で開催された日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのスペシャルエディション上映会「#25への序章」に登壇。劇中で演じた別班員・和田貢の壮絶な拷問シーンについて、撮影の舞台裏を明かした。

平山祐介

平山祐介、拷問シーンで共演者たちが遠慮していた理由

この日の夜公演には、富栄ドラム、平山祐介、珠城りょう、西山潤が劇中で使用された「別班儀礼曲」をバックに行進しながら登場。

第2シーズンの印象的な場面を振り返りながら、撮影現場でのエピソードを披露した。

別班員・和田貢を演じた平山が挙げたのは、中国の諜報組織「シンシー」に捕らえられ、激しい尋問を受けるシーン。中でも印象に残っているというのが、和田の顔を水の入った容器に押しつけられる場面だった。

平山によると、撮影では和田を押さえつけたり、水に顔をつけたりする役を演じる共演者たちが、当初は少し遠慮していたという。

激しい暴力を伴う場面だけに、演じる側にもためらいがあったようで、平山自身も「もう少し激しくやってもらっていいですよ」と伝えていたものの、なかなか思うような迫力が出なかったそうだ。

「本当に遠慮せずにやってください」撮影現場を変えた一言

そんな状況を変えたのが、シンシー側の人物を演じる共演者たちの一言だった。

平山の話によると、周役のリンリン、李役の木幡竜が周囲の出演者に対し、平山が芝居をしやすいように「思いっきりやってくれた方が、祐介さんもやりやすいから」「本当に遠慮せずにやってください」と呼びかけたという。

その言葉を聞いた平山は、敵対する役柄を演じている2人について「ちょっといいやつに見えたりした」と振り返った。

しかし、そこから撮影の雰囲気は一変。遠慮がなくなったことで、尋問シーンの迫力は一気に増したという。

実際に顔を水につけられる場面では、思いっきり押さえつけられたために額に跡がついたり、鼻に水が入るなどして苦しくなることもあったそうで、平山は「半分は芝居で半分は本当でした」と告白。演技だけでは表現しきれないリアリティーが生まれていたことを明かした。

劇中では別班員たちが過酷な尋問に耐える姿が描かれたが、その裏側では、俳優たちが互いに遠慮せず芝居に向き合うことで、緊迫感のあるシーンが作り上げられていた。

また、トークでは平山自身が演じる和田についても話題に。平山は、諜報活動を題材にした映画やドラマを改めて見直したといい、映画『007』なども参考にしながら、登場人物の佇まいや振る舞いを研究したことを明かした。

福澤克雄監督が描く別班像を共有しながら、出演者それぞれが役を作り上げた『VIVANT』。平山のエピソードからは、緊迫した映像の裏にあった俳優たちの試行錯誤が垣間見えた。