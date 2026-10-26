俳優の芦田愛菜が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～)の第2話が、10月26日に放送される。放送を前に公開された予告映像では、芦田演じる南田南が“婚約者役”となって潜入捜査に挑む姿が映し出され、注目を集めている。

芦田愛菜演じる南が“婚約者役”で潜入捜査

芦田愛菜

本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南が、独自の視点とひらめきでさまざまな難題に挑むハートフル法廷ドラマ。第1話では、初めて担当した刑事事件に向き合い、依頼人のために奔走する南の姿が描かれた。

第2話では、大手食品会社の会長・蔵沢(谷川昭一朗)が、娘の紘乃(渋谷凪咲)が結婚式で恥をかかされたとして、式場のホテルに1億円の損害賠償を請求したいと乗り込んでくる。

式の途中でウエディングドレスがずり落ち、大勢の招待客の前で紘乃の胸元があらわになったという。ホテル側は挙式費用3,000万円の全額返金に加え、500万円分の宿泊券を贈ると申し出るが、蔵沢の怒りは収まらない。

場面カット

依頼を引き受けた凪沙(平岩紙)たちは、慰謝料を希望額まで引き上げるため、ホテル側の重大な過失を探ることに。調査を進めるなかで、紘乃が着用したレンタルのウエディングドレスが、当日に限ってなぜか緩かったことが判明する。

その理由を探るため、宮地(山口馬木也)は氷見(細田佳央太)と小春(久保史緒里)にホテルへの潜入捜査を指示。しかし、小春は氷見ではなく、船井湊人(高橋文哉)を婚約者役に希望する。さらに潜入捜査の直前に小春にアクシデントが発生し、急きょ南が湊人の婚約者役を務めることになる。

「せっかちなエンジェルちゃんが…」予告動画が話題に

公開された予告映像では、湊人と潜入捜査に臨む南が、「結婚を急いでいるのは私のお腹にせっかちなエンジェルちゃんが来たからです」と説明する姿が映し出され、SNSで話題を呼んでいる。普段とは異なる“婚約者役”としてホテルに潜入する南が、どのように真相へ迫っていくのか注目される。

高橋文哉

一方、紘乃に話を聞いた南と氷見は、紘乃が婚約者の御子柴紳司(入江甚儀)から結婚を白紙にしたいと告げられていたことを知る。その理由は、結婚式でのハプニングによって、紘乃の背中に入った入れ墨を招待客に見られたためだという。

一連の経緯を淡々と話す紘乃に、南はある違和感を抱く。ウエディングドレスはなぜ当日に限って緩かったのか。そして、結婚式で起きたハプニングの裏に何が隠されているのか。南たちが“潜入捜査”の先でたどり着く真相に注目だ。

【編集部MEMO】

芦田愛菜(あしだ まな)は、2004年6月23日生まれ、兵庫県出身。3歳から芸能活動を始め、ドラマ『Mother』『マルモのおきて』などで注目を集める。その後も『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』、映画『はたらく細胞』など話題作に出演。俳優、タレント、声優など幅広く活躍する。

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