渋谷凪咲が、芦田愛菜主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『南田南弁護士は天才肌』第2話(10月26日放送)にゲスト出演する。

渋谷が演じるのは、結婚式でウエディングドレスがずり落ちるというハプニングに見舞われた女性・蔵沢紘乃。式場のホテルに1億円の損害賠償を請求する騒動を通して、自分自身の人生と幸せに向き合う女性だ。渋谷は「誰かの明日への勇気に繋がるとうれしい」と作品に込めた思いを語った。

渋谷凪咲、紘乃役で学んだ「自分の人生を生きることの難しさと、たくましさ」

本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南(芦田愛菜)が、独自の視点とひらめきで難題に挑むハートフル法廷ドラマ。第2話では、結婚式でウエディングドレスがずり落ちた紘乃を巡り、式場のホテルに1億円の損害賠償を請求する騒動が描かれる。

騒動の裏では、紘乃が婚約者から結婚を白紙にしたいと告げられていたことも明らかに。南は紘乃が一連の経緯を淡々と話す姿に違和感を覚える。結婚式で何が起きたのか、そして紘乃が自身の人生とどう向き合うのかが見どころとなる。

芦田愛菜らとの撮影現場は「食べ物の話で持ちきり」 - 渋谷凪咲コメント

渋谷凪咲

――蔵沢紘乃役を演じられていかがでしたか?

紘乃を通して、自分の人生を生きることの難しさと、逞しさを学びました。演じるうえでは、彼女の心の変化を大切にしながら、丁寧に表現できるよう意識しました。

――撮影現場はいかがでしたか?

現場では芦田愛菜さんを筆頭に、皆さん朝から晩まで食べ物の話で持ちきりで、そんな時間がとても楽しくて癒されました。

――視聴者の皆さんへ、メッセージをお願いいたします。

第2話では、1人の女性が自分自身の人生と幸せについて向き合う姿が描かれています。そのお話が、誰かの明日への勇気に繋がると嬉しいなと思います。 そして私はオリジナル版のファンだったので、今回出演させていただけることをとても嬉しく思います。日本版では南田南弁護士の世界がさらに膨らみ、新しいエッセンスにワクワクしましたので、皆さまにも楽しんでいただけると嬉しいです! よろしくお願いいたします!

紘乃の心の変化とともに、南たちがウエディングドレス騒動の真相に迫る第2話に期待が高まる。

【編集部MEMO】

渋谷凪咲は2023年にNMB48を卒業。バラエティー番組で活躍する一方、2024年公開の映画『あのコはだぁれ?』で初主演を務め、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、俳優としても活動の幅を広げている。

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