明石家さんまと木村拓哉が出演する正月恒例のフジテレビ系バラエティ特番『さんタク』が、2027年1月3日(21:30～23:45)に放送されることが22日、発表された。25年連続の放送となる今回は、番組史上初めてゴールデン帯で放送。さらに、きょう22日に開催された木村のライブにさんまが登場し、その模様も番組で紹介される。

『さんタク』25年目にして初のゴールデン帯放送

2003年にスタートした『さんタク』は、さんまと木村が互いにやってみたいことをスタジオトークで話し合って決定し、「有言“即”実行」をモットーに、さまざまなことに挑戦してきた正月恒例の特番。

2026年新春の放送では、2024年に炊き出しの手伝いなどを行った石川県輪島市を再訪。前回の訪問でお世話になった能登の人々と再び交流し、温かな再会を果たした。

25年目の節目を迎える今回は、番組初となるゴールデン帯での放送が決定。これまでと同様、この番組だからこそ聞くことのできる2人のエピソードトークが繰り広げられ、仕事やプライベートで多忙な日々を送るさんまと木村が、2026年の1年間を振り返る。

さらに、2026年を象徴するゲストを迎え、新たな特別企画も実施する予定。ゲストや企画の詳細については、今後発表される。

明石家さんま、木村拓哉のライブに登場

また、22日に開催された木村のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」に、さんまが登場したことも明らかになった。

今回の『さんタク』では、さんまが作詞を手がけた楽曲「新風に吹かれつつ」のパフォーマンス映像に加え、ステージ上で2人が繰り広げたトークも放送される予定だ。