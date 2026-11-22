TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのスペシャルエディション上映会「#25への序章」が22日、神奈川・横浜のパシフィコ横浜で開催され、劇中に登場する秘密組織「別班」の知られざる恋愛事情が初公開された。

さらに、熊谷一輝役の西山潤が廣瀬瑞樹役の珠城りょうに、2人のキャラクターの結婚について話を振る場面もあった。

別班の恋愛は自由? 福澤監督が明かした意外なルール

この日の夜公演には、ドラム役の富栄ドラム、別班員・和田貢役の平山祐介、廣瀬瑞樹役の珠城りょう、熊谷一輝役の西山潤が登壇。撮影時のエピソードや、12月4日に公開を控える映画版への期待を語った。

イベント中盤では、福澤克雄監督から特別に提供された別班の未公開設定を発表。これまで劇中では詳しく描かれてこなかった「別班の恋愛事情」が明かされた。

まず、別班員の恋愛について、特に禁止する規律はないことが判明。ただし、交際する際には条件があり、その一つとして、相手がどのような人物なのか徹底的にリサーチすることが求められるという。AIなどの力も借りながら、相手の素性を調べる必要があると説明された。

国家の安全を守るため、秘密裏に活動する別班。恋愛そのものは禁止されていない一方、交際相手についても慎重な判断が必要となるようだ。

西山潤が珠城りょうに「熊谷と廣瀬が結婚するなら」と話を振る場面も

別班の恋愛事情が明らかになると、登壇者たちも興味津々。西山は、別班員同士の恋愛や結婚という話題に触れ、珠城に対して「熊谷と廣瀬が結婚するなら」と話を振る場面もあった。

西山が演じる熊谷と、珠城が演じる廣瀬は、ともに別班に所属するメンバー。秘密裏に活動する別班員同士が結婚するという仮定に、登壇者たちも想像を膨らませた。

一方、平山は、自身が演じる和田に家族やパートナーがいるかという話題になると、少なくとも今回の物語の時点では一人だと考えて演じていたことを説明。過去に誰かがいた可能性までは否定しないものの、現在は身近に家族がいない人物として捉えていたという。

珠城も廣瀬について、第1シーズンの撮影時にはパートナーの存在を特に考えていなかったと振り返った。

しかし、第2シーズンの物語に触れる中で、家族や愛情というテーマを強く感じたそうで、「パートナーがいるっていう設定で作ってもよかったのかな」と心境の変化を明かした。

「家族が自分の弱点になる可能性も」

その一方で、別班員という立場ならではの葛藤もあるという。

平山は、結婚相手や家族がいることで「自分の弱点になる可能性がある」と指摘。大切な人を持つことが、任務においてリスクになるかもしれないと考え、「少し難しいですね」と語った。

さらに、別班員として活動する以上、自分の大切な人たちが危険にさらされる可能性もあることに言及。家族やパートナーを持つことの難しさについて、考えを巡らせていた。

守るべき存在がいるからこそ強くなれる一方、その存在が危険にさらされる可能性もある。別班員たちの知られざる恋愛事情から、劇中の人物たちが背負う複雑な立場が浮かび上がった。