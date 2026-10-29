TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第23話が、11月1日に放送される。

最終回まであと2回。物語はいよいよクライマックスを迎える。シリーズ最大の希望だったノゴーン・ベキ(役所広司)の生存が明かされたのも束の間、樊林杏(ハンリンシン／宮下今日子)が動き出す。

狙いは乃木(堺雅人)たち別班への復讐と、ジャミーン(本間さえ)を奪うことだ。

ノコル(二宮和也)とチンギス(Barslkhagva Batbold)が加勢するも実らず、薫(二階堂ふみ)とジャミーンは絶体絶命の窮地に追い込まれる。

助けに行けば、愛する人に自分の正体が知られてしまう。そんな状況の中で、乃木は決意を固める。

別班であることが明らかになるリスクを負ってでも2人を救いに行くのか。乃木の選択と、薫・ジャミーンとの未来に注目が集まる。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

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