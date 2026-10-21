TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第22話が25日に放送される。放送に先駆けて公開された予告映像では、ジャミーン(本間さえ)の姿が映し出され、その正体と身に迫る危機を予感させる展開に注目が集まっている。

別班員奪還作戦から一転、日本にいるジャミーンに危機が迫る?

本間さえ

第21話までは、壮絶な奪還作戦が続き、国外での攻防が物語の中心となるなか、日本にいるジャミーンや柚木薫(二階堂ふみ)の登場は限定的となっていた。しかし、次回予告では物語が大きく動き出すことを予感させるように、ジャミーンが再びクローズアップされる。

予告映像では「すべての鍵を握るのは“奇跡の子”ジャミーン」というキャプションとともにジャミーンの姿が。さらに乃木の「その誓いがあって話せなかったのか…」、ノコル(二宮和也)の「それがどうもおかしい」という言葉に続き、「その正体がついに明らかに…」と意味深なテロップが映し出される。

プリシャとジャミーンの関係は? 「ジャミーンを守らないと」

これまでの物語では、シンシーが追うプリシャをめぐり、その過去とジャミーンとのつながりを予感させる展開が描かれてきた。第20話ではプリシャを連れ去った若い侍がアディエルだったことが明らかになり、アディエルの娘であるジャミーンが日本にいるという情報もシンシー側に知られることになった。なお、現時点でプリシャとジャミーンが同一人物であることは確定していない。

そのなかで、次回予告では別班司令官・櫻井(キムラ緑子)が「やつらはジャミーン以外抹殺するでしょう それも我が国日本で」と口にする場面も。さらにドラムからも「ジャミーンを守らないと」という切迫した言葉が飛び出している。

なぜジャミーンだけが狙われず、彼女以外は“抹殺”されるのか。そして明らかになるという“正体”とは何なのか。

SNSでも、「ジャミーンは敵に襲撃されそう…」「本当に何が起きちゃうの…」など予告映像に多くの反応が寄せられた。

別班メンバーの奪還をめぐる激しい攻防が続いてきた『VIVANT』だが、ここに来て物語の焦点は日本にいるジャミーンへ。これまで点在してきた謎がどのようにつながっていくのか、25日の放送から目が離せない。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

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