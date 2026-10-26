25日に放送されたTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第22話に、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が登場。SNSでは、バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」とのつながりを推測する声が相次いでいる。

津田が姿を見せたのは、物語の冒頭。機内にいるノコル(二宮和也)が、ゴルバド警察に拘束されたチンギスの保護を依頼するため、バルカの法務大臣・キメルに電話をかけるシーンだ。

会議に出席していたキメル。その会議のメンバーの中に津田の姿が。顔がアップで映し出される瞬間もあり、わずかな登場ながら、その姿を見つけた視聴者から驚きの声が上がった。

感謝祭では乃木が「名探偵津田」を指名

注目されているのが、10日に放送された『オールスター感謝祭’26秋 放送70回記念SP』での出来事だ。

番組では、『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」が突如として始動。その際、『VIVANT』でドラムを演じる富栄ドラムがサポート役となり、劇中の乃木憂助から津田が事件解決を任されるという展開が繰り広げられていた。

それから約2週間後、今度は『VIVANT』本編に津田が登場。この意外な展開に、SNSでは「VIVANTに名探偵津田?w」「何故ここに居るんだ? 名探偵津田始まんのか!」など、“名探偵津田”との関連を予想する声が上がった。

さらに、「オールスター感謝祭から繋がってるのか?」「もしかしたら、名探偵中に知らぬ間に撮影されてた?」など、感謝祭から一連の展開がつながっているのではないかと考察する視聴者も。

津田本人も「でとるやないかい！」

津田自身も放送後、自身のXを更新。『VIVANT』への出演について、「でとるやないかい!」と自身らしいツッコミで反応した。

ただし、今回の『VIVANT』登場が「名探偵津田」の企画とどのようにつながっているのか、その詳細は現時点では明らかになっていない。

感謝祭で乃木から“指名”された津田が、なぜ『VIVANT』の世界に姿を見せたのか。今後の展開にも注目が集まりそうだ。

【編集部MEMO】

「名探偵津田」は、TBS系『水曜日のダウンタウン』の人気企画。ダイアン・津田篤宏が、何も知らされないまま殺人事件などに巻き込まれ、状況に翻弄されながら事件の謎を解き明かしていく。これまで4回企画が放送されており、大人気企画となっている。

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