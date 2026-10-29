『東急ジルベスターコンサート 2026-2027』が12月31日(23:30〜24:45)にテレ東系・BSテレ東で放送される。

稲垣吾郎

稲垣吾郎

昨年に続き、稲垣吾郎が『東急ジルベスターコンサート』司会を務める

今回で32回目を迎え、大晦日の風物詩としてお馴染みになった『東急ジルベスターコンサート』。今年は「みんなが見る。みんなと見る。クラシック。」をテーマに、卓越したタクトさばきで世界中を魅了し続ける原田慶太楼が5年ぶりに指揮台に立つ。司会は昨年に続き、ドラマや舞台など多方面で活躍し、クラシック音楽への深い造詣を持つ稲垣吾郎が務める。

注目の年越しカウントダウン曲は、アメリカ音楽の傑作であり、2027年に没後90年を迎えるガーシュイン作曲の「ラプソディ・イン・ブルー」。第12回ショパン国際ピアノコンクール入賞以来活躍を続け、今年デビュー35 周年を迎える横山幸雄による圧巻のピアノ・ソロも加わり、新年の幕開けをドラマチックに彩る。

さらに、2025年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで日本人史上最高位、第2位入賞の快挙を成し遂げたピアニスト久末航、そして国内外で高い評価を受け、躍進を続けるソプラノ砂田愛梨と、世界を舞台に活躍する実力派ソリストによる華やかな競演を届ける。ジルベスターコンサート初となる、横山と久末、二人のピアニストによる「2台ピアノの共演」も、本公演の大きな見どころだ。

演奏は、日本最古の歴史と伝統を誇り、オーチャードホールのフランチャイズオーケストラでもある東京フィルハーモニー交響楽団。さらに、ライブビューイングを今年もコンサートと同時開催する。映画館ならではの大画面と良質な音響で、迫力ある美しい音楽を堪能することができる。

出演者、スタッフのコメントは以下の通り。

原田慶太楼(指揮)

前回、最後にピタッと終わらせることができ、「またこの企画に参加できたら」とずっと思っていました。今回お声がけいただき、午前0時ちょうどに合わせるというドキドキ感をお客様と共有し、新年に向けて一緒に旅をするようなエキサイティングな音楽を見つけたいと考え、カウントダウン曲にガーシュインの『ラプソディ・イン・ブルー』を選びました。私自身、ビッグバンドでサックスを演奏していたこともあり、自分の中にジャズの DNA が強く流れています。この本当にスウィンギーな曲をオールドファッションなジャズの演奏スタイルで仕上げ、アドリブという本来のジャズのスピリットを大切にしながら、時間にぴったり合わせる。この二つの楽しさを両立させるのは、私にとって大きなチャレンジで、今からワクワクしています。

横山幸雄(ピアノ)

さまざまな出来事があった1年の締めくくりと、そして新たな希望に満ちたスタート。そんな大切な日の特別な時間を、素晴らしい音楽仲間と共に多くの聴衆やテレビでご覧の皆さまと共有出来るということは、なんと幸せなことでしょう! 普段のいろんな場所での演奏会には、もちろんそれぞれに喜びがありますが、その中でもこの「東急ジルベスターコンサート」は、そこに関わる全ての人にとってスペシャルで忘れられないものになるはずですし、そうなるようにしないといけません。今からとても楽しみです。

久末航(ピアノ)

「東急ジルベスターコンサート」の舞台に立てることを、とても嬉しく光栄に感じています。ピアノのもつ千変万化の響きを全身で感じていただきながら、このジルベスターコンサートでしか味わうことのできないワクワク、興奮、感動をめいっぱい楽しんでいただければ、これほど嬉しいことはありません。一年の締めくくりにふさわしい、華やかで素敵なコンサートを皆さまと共に迎えられることを、心より楽しみにしています!

砂田愛梨(ソプラノ)

大晦日の夜、数多くの素晴らしい音楽家の皆さまが彩ってこられた「東急ジルベスターコンサート」の舞台で歌わせていただけますことを、心より光栄に存じます。音楽への愛と情熱を皆さまと分かち合い、2026 年から 2027 年へとつながる特別な瞬間を、華やかに迎えられましたら嬉しく思います。

稲垣吾郎(司会)

今年も「東急ジルベスターコンサート」のMCとして、皆さまと一緒に年越しを迎えられること、心から嬉しく思います。一年を締めくくり、新たな年を祝うカウントダウンの一音は、何度経験しても胸が高鳴る瞬間です。会場の熱気と極上のクラシック音楽を、テレビの前や映画館の皆さまにも届くよう、心を込めてナビゲートいたします。劇場、ご自宅のテレビ、そしてライブビューイング会場まで、それぞれの場所で、 最高の年越しと素敵な音楽の時間を一緒に過ごしましょう。

番組演出・皆呂充俊氏(テレビ東京 制作局)

今年のカウントダウン曲は「ラプソディ・イン・ブルー」です! テンポチェンジやアドリブ要素の多さなど難易度が極めて高く、過去のジルベスターでも数々のドラマを生み出してきた1曲。そんな難曲に挑むのは、圧倒的な熱量で魅了する指揮者・原田慶太楼さんです! 原田さんの熱いタクトと共に、「クラシック」という伝統ある世界をテレビで届けられる喜びを感じながら、精一杯頑張ります!

(C)テレビ東京

【編集部MEMO】
『東急ジルベスターコンサート 2026-2027』
【放送日時】2026年12月31日23時30分～24時45分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送／BSテレビ東京
【出演者】 原田慶太楼、横山幸雄、久末航、砂田愛梨、東京フィルハーモニー交響楽団
【司会】 稲垣吾郎、竹崎由佳(テレビ東京アナウンサー)
※竹崎由佳アナウンサーの「崎」は「たつさき」

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