俳優の杉本哲太が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【杉本哲太の奇跡すぎる出会いの連続を知ってるか!?】ケンカ中に横浜銀蝿・嵐からスカウト!? 満員電車でシブがき隊にメンチ切り!? 松田優作＆三國連太郎との衝撃エピソードを激白!」に出演。芸能界入りにつながった横浜銀蝿・嵐ヨシユキさんとの出会いを振り返った。

杉本哲太

杉本哲太

杉本哲太、横浜銀蝿・嵐さんとの出会いを振り返る

この日の動画で、自身のデビュー前について話題になると、杉本は高校1年生だった15歳の夏休みに、地元の茅ヶ崎から横浜へ買い物に出かけた時の「漫画のような話」だという出来事を振り返った。

帰りに横浜のダイヤモンド地下街を歩いていたところ、5人組から絡まれたという杉本。「5対1で、いくらなんでもなんかもう地元じゃないし怖いから」と当時の心境を明かしつつ、杉本が「いやいや」と応じていると、いきなり殴られ、鼻血を出してしまったという。

すると、そこへ偶然通りかかったのが横浜銀蝿の嵐さんだった。嵐さんは5対1の状況を目にすると、「お前らやめろ」と仲裁に入ってくれたという。

しかも、普段は車で移動していた嵐さんがその場所を通ったのは、車を車検に出していたためだったそう。片桐仁から「そのタイミングで乗り換えてなきゃ通らないことですよね」と言われると、「そうなんです」とうなずいた。

当時、横浜銀蝿を「神様」と思うほど憧れていたという杉本は、嵐さんに「仲間に入れてください」と直談判。すると、若者を集めてレッスンを行い、そこからバンドでデビューさせるメンバーを選んでいることを教えられ、「じゃあそこ来てみるか」と声をかけてもらったという。

そして杉本は、その翌日からスタジオへ通い始め、最終的に4人組のバンド・紅麗威甦(グリース)としてデビューすることに。番組後半でもこの出会いを振り返り、片桐は「もう最初がやっぱ一番すごいかもしれないですね」と話し、嵐が偶然通りかかってケンカを止めたことについて「やっぱどう考えてもありえない」と語っていた。

【編集部MEMO】
『ハンターch』(毎週金曜20時配信・不定期日曜水曜20時配信)は、ニッポンカルチャーを題材に、自由気ままに雑談する番組。これまで宇梶剛士、甲本ヒロト、竹中直人、浅野忠信ら、数々の豪華ゲストが登場し、さまざまなトークを繰り広げている。

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