タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相暴露】近藤真彦さんと川崎麻世さんが語る芸能界裏話がヤバすぎました!」に出演。堺正章の“怖かった”一面について振り返った。

関根勤

堺正章は昔「すっごい怖くて」 関根勤が当時を振り返る

この日の動画には、近藤真彦と川崎麻世(「崎」はたつさき)がゲスト出演。3人が当時のテレビ番組や芸能界についてトークを繰り広げた。

そのなかで、関根は『ザ・トップテン』時代の堺について「昔怖かったんだよ」「すっごい怖くて」と回顧。番組では台本に沿ってアイドルに質問するものの、本人から台本に書かれている内容とは異なる返答が続くことも。

例えば「ラーメン好きなんでしょ」と聞いたところ、「いや、ラーメンなんかそんな食べないです」と返されるようなことが続いたそう。すると、堺は生放送にもかかわらず、質問するのをやめてしまい、榊原郁恵が必死にフォローしていたという。また、関根は「小堺くんが前説をやってたから」といい、「全員脂汗かいてたって(聞いた)」と明かした。

さらに、「ふざけんな」「なんだこんな台本は」と怒っていたと続けると、川崎は「そんな時があったんだね」「俺は堺さん、すごく優しいイメージしか残ってない」と驚いた表情。すると関根は「晩年はね、だいぶもう優しくなっちゃって」「要するに、そういう理不尽なことで怒るわけよ。ちゃんと調べてないだろうと。プロとして」と説明する。

これに川崎も「なるほどね」と納得すると、関根は「テキトーな資料を見て、バーッと書いてる。本当にインタビューしていないわけよ。それがいけなかった」と話していた。