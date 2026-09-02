タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相暴露】近藤真彦さんと川崎麻世さんが語る芸能界裏話がヤバすぎました!」に出演。堺正章の“怖かった”一面について振り返った。
堺正章は昔「すっごい怖くて」 関根勤が当時を振り返る
この日の動画には、近藤真彦と川崎麻世(「崎」はたつさき)がゲスト出演。3人が当時のテレビ番組や芸能界についてトークを繰り広げた。
そのなかで、関根は『ザ・トップテン』時代の堺について「昔怖かったんだよ」「すっごい怖くて」と回顧。番組では台本に沿ってアイドルに質問するものの、本人から台本に書かれている内容とは異なる返答が続くことも。
例えば「ラーメン好きなんでしょ」と聞いたところ、「いや、ラーメンなんかそんな食べないです」と返されるようなことが続いたそう。すると、堺は生放送にもかかわらず、質問するのをやめてしまい、榊原郁恵が必死にフォローしていたという。また、関根は「小堺くんが前説をやってたから」といい、「全員脂汗かいてたって(聞いた)」と明かした。
さらに、「ふざけんな」「なんだこんな台本は」と怒っていたと続けると、川崎は「そんな時があったんだね」「俺は堺さん、すごく優しいイメージしか残ってない」と驚いた表情。すると関根は「晩年はね、だいぶもう優しくなっちゃって」「要するに、そういう理不尽なことで怒るわけよ。ちゃんと調べてないだろうと。プロとして」と説明する。
これに川崎も「なるほどね」と納得すると、関根は「テキトーな資料を見て、バーッと書いてる。本当にインタビューしていないわけよ。それがいけなかった」と話していた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。