俳優の高橋由美子が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【高橋由美子の華麗なる同級生秘話!】稲垣吾郎と2人で帰った放課後! 光GENJIが空港で途中離脱する修学旅行とは? 夏川りみの紅白『涙そうそう』に同級生全員が号泣!」に出演。高校時代の同級生だった稲垣吾郎とのエピソードを明かした。

高橋由美子

高橋由美子

稲垣吾郎と「しょっちゅう」一緒に帰っていた　高橋由美子が高校時代を回想

高校時代の同級生だった稲垣について、高橋は「私はしょっちゅう吾郎くんと一緒に帰ってたんですよ」と振り返る。

当時はまだSMAPがデビューする前だったことに加え、帰る方向が同じだったそう。高橋は埼玉から通学し、稲垣とは同じ路線を使っていたため、「途中まで一緒に帰ろう」と2人で下校していたという。

そして帰り道では、「なんか全然撮られる気配とかないね、私たち」と話していたと回想。

さらに高橋が、当時の会話について「『今度いつ来んの?』『いや、多分明日行けるかな、行けないな』『あ、本当? じゃあまた学校で』『ああ、じゃあね〜』っていう感じ」と説明すると、片桐仁は「恋愛に発展しなさそうな感じ、すごいですね」とあいづちを打っていた。

【編集部MEMO】
『ハンターch』(毎週金曜20時配信・不定期日曜水曜20時配信)は、ニッポンカルチャーを題材に、自由気ままに雑談する番組。これまで宇梶剛士、甲本ヒロト、竹中直人、浅野忠信ら、数々の豪華ゲストが登場し、さまざまなトークを繰り広げている。

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