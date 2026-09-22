歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【レベチ】早見優さんが語る名だたる海外スターたちがヤバすぎました!」に出演。渡瀬恒彦さんとのエピソードを振り返った。
渡瀬恒彦さんから「すっごく叱られました」
早見が「怖いくらいプロ」として1位に挙げたのが渡瀬さん。関根勤も「恒彦さんはね、よく聞きますよ。現場で厳しいって」と話す。
早見によると、ドラマの撮影では待ち時間が長かったそうで、あるとき渡瀬さんから「優ちゃんはアイドルなんだ。ドラマでいくらもらってんの?」と尋ねられたという。
しかし当時は「アイドルってまずお金の話なんか絶対しないじゃないですか」といい、「ギャラの話なんてもちろんしたこともない」という早見は「分からないです」と返答。すると渡瀬さんから「分かんないの?」と聞かれ、「すっごく叱られました」と振り返った。
そして、渡瀬さんから「やっぱりプロとして、自分のギャラを把握して、自分の価値を知るっていうことは今後大切だよ」と教えられたそう。早見は「私、それにすごく納得したんです」と明かす。
その言葉を受け、翌日に事務所へ行き、社長に「私はいくらもらってるんですか?」と質問。すると社長から「誰からそんなこと言われたんだ」と言われたと笑いながら明かし、笑いを誘った。早見は渡瀬さんについて「でも本当にいろいろと教えていただきました」と感謝し、「すごく優しいです」とも話していた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。