歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【レベチ】早見優さんが語る名だたる海外スターたちがヤバすぎました!」に出演。渡瀬恒彦さんとのエピソードを振り返った。

早見優

渡瀬恒彦さんから「すっごく叱られました」

早見が「怖いくらいプロ」として1位に挙げたのが渡瀬さん。関根勤も「恒彦さんはね、よく聞きますよ。現場で厳しいって」と話す。

早見によると、ドラマの撮影では待ち時間が長かったそうで、あるとき渡瀬さんから「優ちゃんはアイドルなんだ。ドラマでいくらもらってんの?」と尋ねられたという。

しかし当時は「アイドルってまずお金の話なんか絶対しないじゃないですか」といい、「ギャラの話なんてもちろんしたこともない」という早見は「分からないです」と返答。すると渡瀬さんから「分かんないの?」と聞かれ、「すっごく叱られました」と振り返った。

そして、渡瀬さんから「やっぱりプロとして、自分のギャラを把握して、自分の価値を知るっていうことは今後大切だよ」と教えられたそう。早見は「私、それにすごく納得したんです」と明かす。

その言葉を受け、翌日に事務所へ行き、社長に「私はいくらもらってるんですか?」と質問。すると社長から「誰からそんなこと言われたんだ」と言われたと笑いながら明かし、笑いを誘った。早見は渡瀬さんについて「でも本当にいろいろと教えていただきました」と感謝し、「すごく優しいです」とも話していた。