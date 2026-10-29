森七菜と吉田鋼太郎が、柳楽優弥主演のTBS系日曜劇場『Mr.MYSTERY?』(ミスターミステリー、2027年1月スタート、毎週日曜21:00～21:54)に出演する。日曜劇場初出演となる森はエリート若手刑事、吉田は後輩に頭が上がらないベテラン刑事を演じ、異色のバディを組む。

優秀だが融通が利かない若手刑事と、威厳のないベテラン刑事

同作は、柳楽演じる「警視庁・被害者サポート担当係」の青柳徹が、人を疑うのではなく、心に寄り添うことで事件の真実に迫る1話完結のオリジナルミステリー。毎回、物語の冒頭で犯人の正体が明かされ、青柳と犯人たちの会話を通して、事件の裏側にある思いが浮かび上がっていく。

森が演じる神谷美織は、頭の回転が速く、鋭い推理力と強い正義感を持つ若手刑事。一方で、人の心がわからず、真面目だが融通が利かない一面も持つ。森のTBSドラマ出演は、主演を務めた『この恋あたためますか』(2020年)以来となる。

吉田が演じる川鍋鉄太郎は、定年後も現場に残るベテラン刑事で、神谷のバディ兼教育係。経験豊富で教えたいことは山ほどあるものの、神谷は聞く耳を持たず、逆にあれこれ指示され、使い走りのような立場になってしまう。

犯人を追い詰めたい神谷、神谷に振り回される川鍋、犯人を追い詰めようとしない青柳という、性格も事件への向き合い方も異なる3人が真相に迫る。

森七菜「自分の中でもまた新しいチャレンジ」

森は「今回、日曜劇場に出演させていただく緊張感がありますが、読んでいるだけでドキドキするお話と豪華なセット、そして錚々たるゲストの方々を柳楽優弥さん、吉田鋼太郎さんと毎話お迎えしながら一緒に撮影できる貴重な経験を嬉しく感じています」とコメント。「自分の中でもまた新しいチャレンジです。毎日楽しく撮影していますので、ぜひ楽しみにお待ちください！」と呼びかけた。

『日本沈没―希望のひと―』以来の日曜劇場レギュラー出演となる吉田は、「主演が柳楽君と聞いて、暫く共演が無かったので大変嬉しかったです」と喜びを語り、「ようやく呼んでもらえた! 頑張るしかない! と身の引き締まる思いでした」と振り返る。

森とのコンビについては「シリアスな展開の中にも少しクスッと笑える要素がてんこ盛りになっております」と紹介し、「柳楽君の名推理、錚々たるゲストの方々の名演と共に楽しんでいただければ嬉しいです」と伝えた。

11月1日放送の日曜劇場『VIVANT』終了後には、柳楽に加えて森と吉田も登場する第2弾ティザー映像が初公開される。