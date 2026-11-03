お笑い芸人・とにかく明るい安村が出演する鹿児島読売テレビのバラエティ番組『安村さん、安心してください。もう穿かなくていいですよ。』が、30日(24:59～)から4週連続で放送される。「安心してください。穿いてますよ!」というおなじみのネタとは反対に、安村が“穿かなくていい”環境でリラックスする姿を届ける。

とにかく明るい安村

「穿く」ことに疲れた安村を鹿児島の温泉でおもてなし

「安心してください。穿いてますよ!」のネタで日本のみならず、世界でも人気を集めてきた安村。そんな安村も、そろそろ「穿く」ことに疲れているのではないか――という発想から生まれたのが、今回の番組だ。

舞台となるのは、源泉数が全国2位を誇る鹿児島県。安村に温泉で「安心して」過ごしてもらおうという、鹿児島読売テレビによる“お節介企画”となっている。

旅は空港の足湯からスタートし、霧島、桜島、垂水など、鹿児島県内各地の温泉へ。「穿かなくていい」環境で、いつものネタとは異なる開放感を味わう安村の姿に密着する。

「パンツを穿いてない僕っていうのはなかなかない」

今回の番組について、安村は「見どころはですね、やっぱりパンツを穿いてない僕っていうのはなかなかないので、さすがに全部は出せないですけども、みんなが見ながらドキドキする、もしかしたら出るんじゃないか、穿いてないのが出るんじゃないかっていう、ドキドキ感も、僕が脱いでる開放感、リラックスしてる姿もぜひ見ていただきたいと思います」とコメント。

さらに、いつもの決めゼリフをアレンジして「安心してください、面白いですよ!」と、番組の面白さに自信を見せている。

【編集部MEMO】

とにかく明るい安村

1982年3月15日生まれ、北海道旭川市出身。吉本興業所属のお笑い芸人。お笑いコンビ「アームストロング」として活動後、2014年にピン芸人に転身。全裸に見えるポーズを披露するネタと「安心してください、穿いてますよ!」の決めゼリフでブレイクし、2015年の「ユーキャン新語・流行語大賞」でトップ10入り。2023年にはイギリスのオーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で決勝進出を果たし、世界的に話題となった。

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