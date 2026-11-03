フジテレビ系音楽特番『2026FNS歌謡祭』が、12月2日(18:30～23:18)と9日(18:30～21:54)の2週連続で生放送される。司会は相葉雅紀と同局の井上清華アナウンサーが務め、出演アーティスト第1弾として、SixTONES、Snow Man、Number_i、HANA、M!LK、モナキら36組が発表された。

EBiDANが18人で「Yes! 東京」披露 BABYMONSTER、CORTISも初登場

今回、初登場を果たすのはEBiDAN、BABYMONSTER、CORTISの3組。

EBiDANは、発足15周年記念シングル「Yes! 東京」を総勢18人でパフォーマンスする。超特急からカイ、リョウガ、ユーキ、タカシ、シューヤ、アロハ、SUPER★DRAGONから古川毅、池田彪馬、ONE N' ONLYからTETTA、EIKU、HAYATO、原因は自分にある。から武藤潤、吉澤要人、BUDDiiSからFUMINORI、KEVIN、FUMIYA、ICExから八神遼介、Lienelから武田創世が集結し、第2夜のステージを盛り上げる。

また、韓国、タイ、日本など多国籍のメンバーで結成されたBABYMONSTERが第1夜に初登場。今年6月から世界18都市を巡るワールドツアーを開催している同グループが、どのようなパフォーマンスを見せるのか注目される。

さらに、デビュー2年目を迎え、今年8月には米シカゴで開催された音楽フェス『ロラパルーザ・シカゴ』に出演したCORTISも、第1夜で初登場する。

Snow Man、M!LKら出演 ちいかわメドレー＆スンスン新曲も

第1夜には、10月に発売したアルバム『AMENITY』が初週ミリオンを達成したSnow Manが登場。M!LKも出演し、今夏の『FNS歌謡祭』で宝塚歌劇団花組とコラボレーションした「好きすぎて滅!」に続き、どのようなステージを披露するのか期待が高まる。

さらに、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』から、ちいかわたちによるスペシャルメドレーが実現。「今日の日はさようなら」「うさぎラップ／うさぎ・モモンガ・人魚」「島のうた」の3曲を披露する。

パペットスンスンは、第2夜で最新曲「カラー」を音楽番組初披露。昨冬の『FNS歌謡祭』ではデビュー曲「とてと」のスペシャルバージョンを披露したが、今回は新たな楽曲でステージを彩る。

周年を迎えるアーティストによるパフォーマンスも見どころだ。まもなくデビュー20周年イヤーに突入するHey! Say! JUMPは、第1夜でスペシャルメドレーを披露。ふぉ～ゆ～は、堂本光一が書き下ろしたCDデビュー曲「BLOOM WORLD」を歌唱する。

デビュー6周年のSixTONES、5周年のなにわ男子、10周年のNCT DREAMも出演。デビュー25周年を迎えたEXILEは、5年ぶりに『FNS歌謡祭』に登場し、冬の代表曲「Lovers Again」を8年ぶりに披露する。

このほか、第1夜にはILLIT、＝LOVE、JO1、GENERATIONS、Stray Kids、DA PUMP、DOMOTO、Number_i、乃木坂46、HANA、ゆず、緑黄色社会、第2夜にはINI、IMP.、aiko、aespa、＆TEAM、King ＆ Prince、櫻坂46、timelesz、超特急、モナキ、RIIZEらが登場する。

出演アーティストの追加情報や、『FNS歌謡祭』ならではの特別企画は後日発表される。

第1弾出演アーティスト一覧

【第1夜：12月2日(水)18:30～23:18】

ILLIT

＝LOVE

映画ちいかわ

CORTIS

JO1

GENERATIONS

Stray Kids

Snow Man

DA PUMP

DOMOTO

なにわ男子

Number_i

乃木坂46

HANA

ふぉ～ゆ～

Hey! Say! JUMP

BABYMONSTER

M!LK

ゆず

緑黄色社会

【第2夜：12月9日(水)18:30～21:54】

INI

IMP.

aiko

EXILE

aespa

NCT DREAM

EBiDAN

＆TEAM

King ＆ Prince

櫻坂46

SixTONES

timelesz

超特急

パペットスンスン

モナキ

RIIZE

※五十音順、追加出演者は後日発表

※両日とも18:30～19:00は関東ローカル、19:00以降は全国ネット

【編集部MEMO】

EBiDAN

スターダストプロモーション所属の男性アーティスト集団。2026年に発足15周年を迎え、超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelの9組が参加した記念シングル「Yes! 東京」を発表。『2026FNS歌謡祭』では、7組から選ばれた18人がパフォーマンスを披露する。

(C)フジテレビ