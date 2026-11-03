「女優さんなのになんで歌うんですか?」――きょう3日に放送される日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(24:29～)に出演する柴咲コウが、俳優とアーティストの両立で感じてきた世間のイメージとのギャップを告白。自分らしい音楽表現を見つけるまでの葛藤を語る。

柴咲コウ

「“生半可な気持ちでこの世界に来られても”っていう思いはあっただろうな」

菊池風磨(timelesz)と畑芽育がMCを務める同番組。今回は、俳優として数々の作品で主演・ヒロインを務める一方、アーティストとしてもヒット曲を世に送り出してきた柴咲が、二つの表現に向き合ってきた思いを語る。

2003年、映画『黄泉がえり』で歌姫・RUIを演じ、劇中で歌った「月のしずく」がミリオンヒットを記録。俳優としてだけでなく、アーティストとしても一躍注目を集めた。

しかし、その後も多くのヒット曲を発表する一方で、自分を表現することの難しさを感じることがあったという。

特に戸惑ったのは、俳優としてのイメージと音楽活動とのギャップ。柴咲は「インタビューでも“女優さんなのになんで歌うんですか?”とか…。音楽をやっている人たちからしたら、“生半可な気持ちでこの世界に来られても”っていう思いはあっただろうなって…」と当時を振り返る。

俳優とアーティスト、2つの表現を続ける中で、どのように自分らしいスタイルを見つけたのか。柴咲は「本当に私が望むもの、大好きなもの、空間を、そこから追求し始めた」と、アーティストとしての転機についても語る。

歌手デビューの舞台裏「頭の中が真っ白だった」

そもそも、俳優として多忙を極めていた柴咲が歌い始めたきっかけは、ラジオ番組の企画だった。

「ラジオ番組で一般の方から(歌詞を)募集して、それを私が歌いますっていう企画だったんです。もともとアグレッシブなタイプではなかったので、周りがいろいろ用意してくださって、ちょっと歌ってみようか、と機会をもらって」と説明する。

周囲の後押しもあって歌手デビューしたものの、もともと人前で自分をさらけ出すことが苦手だったという柴咲。「アーティスト活動って、お芝居と全然違うアプローチだなと思っていて。誰かが演出してくれるわけでもないし。(歌番組やライブの出演を)避けてました」と、意外な過去を明かす。

そんな中で「月のしずく」が100万枚を超える大ヒットを記録。菊池も「僕は95年生まれなので、『月のしずく』のイメージが強くて。どっちかというとアーティストの人、という感覚」と語り、当時の柴咲に抱いていた印象を振り返る。

柴咲は、ヒット後に出演した歌番組やライブについて「頭の中が真っ白だった」と回想。俳優として活躍する一方、アーティストとして脚光を浴びるようになった当時の知られざる舞台裏が語られる。

福山雅治への思い、代表曲「月のしずく」も披露

また、同じく俳優とアーティストの二つの分野で活躍する福山雅治についても言及する。

ドラマでの共演をきっかけに結成した福山とのユニット・KOH＋では、「KISS して」などのヒット曲を生み出してきた。

柴咲は福山について「特別なプロデューサーでもあるし、学ぶものがすごく多い。常に、いまだにそう思わされる人です」と尊敬の念を示し、福山からもらった大切な言葉を明かす。

さらに、俳優業との向き合い方について語る場面では、畑も「すごい! 私もそういうふうに考えよう」と感化される一幕が。今後の目標についても語られる。

スタジオライブでは、2023年からスタートしたライブツアー『ACTOR'S THE BEST』の中で生まれた最新曲「泡沫」を、数々のアーティストのミュージックビデオを手がける室谷惠氏とのコラボレーションで披露。

さらに、ミリオンヒットを記録した「月のしずく」、福山と制作したKOH＋の「KISS して」も歌唱する。

【編集部MEMO】

柴咲コウ

1981年8月5日生まれ、東京都出身。1998年に俳優デビューし、映画『バトル・ロワイアル』『GO』などで注目を集める。2002年にシングル「Trust my feelings」で歌手デビュー。2003年には映画『黄泉がえり』の劇中歌「月のしずく」がミリオンヒットを記録。その後も「かたち あるもの」などのヒット曲を発表し、福山雅治との音楽ユニット・KOH＋でも活動。俳優としてはドラマ『GOOD LUCK!!』『ガリレオ』、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』、映画『容疑者Xの献身』などに出演。音楽、映像、実業など多彩な分野で活動している。

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