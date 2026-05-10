お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、4月28日に放送されたテレビ東京のバラエティ番組『あちこちオードリー』(毎週火曜24:30～)で、俳優・森七菜の魅力を語った。

森七菜

伊集院光も同調「“無えやついった”っていうときの…」

番組では、「自分の人生がうまくいっていない、世の中にはうまくいってるやつがいる」という思いを原動力とする“闇エネルギー”が話題に。その流れから、若林は「個人名出すしかないのであれなんですけど、森七菜さんいらっしゃるじゃないですか」と切り出し、「森七菜さんって、あのかわいさで女優さんのわりに、めっちゃひょうきんで明るいじゃないですか。俺、森七菜が明るくしてると引退したくなるんですよ(笑)」と率直な思いを明かした。

さらに、「今の時代、『女優だからやらなそうに見えるけど、私やりますよ』っていう二重構造の自意識を持って、地上波に出る女優いるじゃないですか」と前置きしつつ、「でも森七菜さん、それでもないんですよ。本当にピュアなんですよ。俺それ見ると引退したくなる」と強調した。

これに対して、ゲスト出演の伊集院光も共感。「わかるのよ。こういう芸能界に来るべきだった人が輝かれちゃうと、『うじうじした闇エネルギーでみんな動いてんじゃないんだ』っていう」と語り、「どっかで、『誰にでも闇エネルギーはあって、それを表に出さないでやってるんだ』って一度納得するじゃん。そしたら“無えやついった”っていうときの…」と同調していた。