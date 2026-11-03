『救命病棟24時』白石聖が演じる“令和の研修医”の意外な本心　先入観を裏切る第4話の巧みな構成

江口洋介と松嶋菜々子がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～ ※FOD・TVerで見逃し配信)の第4話が、2日に放送された。

孤高の天才救命医・進藤一生(江口)と、かつて彼の下で学んだ小島楓(松嶋)が、救命救急の最前線で命と向き合う姿を描く同ドラマ。第6シリーズとなる今作では、働き方改革や世代間の価値観の違いなど、時代とともに変化する医療現場の課題に切り込みながら、医師として失ってはいけないものを、令和の今だからこそ問いかけていく。

第4話でスポットが当たったのは、定時退社を徹底し、患者との距離を保とうとする研修医・柊木亜美良(白石聖)。いかにも“令和の若者”として描かれるかと思いきや、その内側には、医師としての切実な信念が秘められていた。視聴者の先入観を鮮やかに裏切りながら、救命医として命と向き合うことの重みを浮かび上がらせたエピソードを振り返りたい。

白石聖 (C)フジテレビ

“令和の典型”という予想を裏切る巧みな人物描写

今作が巧みなのは、視聴者の予想を少しずつ裏切りながら、最後は王道のカタルシスへと着地させてみせる点だ。観る側の先入観をさりげなくすり抜け、気づけば物語の熱量に引き込まれている。その洗練された展開は、第4話において最も遺憾なく発揮されたといっていい。

これまで今作は、研修医たちを単なる“令和の若者”という記号にとどめず、立体的な人物として描いてきた。第2話の宮沢蓮(木戸大聖)は、学びたいという意欲ゆえに残業すら辞さない情熱を見せ、第3話の天野智也(萩原利久)は、確かな技術を持ち合わせながらも、医師としての覚悟に揺れていた。

安易な紋切り型の若者像に逃げず、時代特有の生きづらさを抱えさせながらも、彼らの中に眠る“医師としての信念”をすくい上げてきた今シリーズ。視点を少しずらしつつも、“誰もが命を救うことに懸命になる”という医療ドラマの本質は、決してブレることがなかった。

だからこそ、これまでのエピソードを踏まえて描かれた今回のメインエピソード、柊木亜美良(白石聖)の物語は、実に心地よい意外性があった。

なぜなら、彼女こそが最もわかりやすい“令和の典型”として登場するのではないかと想像させられていたからだ。定時退社を徹底し、患者に深入りせず、目指すは“直美(ちょくび)”。救命医としての覚悟を持たない彼女が、ふとしたきっかけで心を通わせた患者との交流を通じ、成長の一歩を踏み出す――そんな王道の展開を、誰しもが予想したはずだ。

なんなら、今回のキーアイテムである“ピアス”が、嫌な予感を呼び起こす致命的な伏線になるのではないかとすら邪推した。些細な傷が命取りになりかねない患者を前にしていただけに、「そのピアスが…？」とヒヤリとさせられた視聴者もいたのではないだろうか。

しかし、今作はそうしたこちらの読みを鮮やかに裏切ってくる。

「死に慣れてしまうような医者にはなりたくない」柊木の本心

“ピアス”は患者との距離を縮めるアイテムだったという意外な導入から始まり、先輩医師たちの背中を追う中で、柊木が実は「死に慣れてしまうような医者にはなりたくない」という切実な信念をひそかに抱いていたことが明らかになる。そして、その不器用な情熱を進藤が認める展開も、極めて味わい深かった。

何より見事だったのは、柊木の成長を、仲を深めた患者との交流そのものをクライマックスに据えることで描かなかった点だ。そのエピソードを中盤で彼女の胸に深く刻みつけることで、物語は「患者の死を受け入れることも、医師として成長するために必要」という、より深いテーマへと転調していった。

進藤だけではない、楓の“一喝”が示したW主演の存在感

これまでは進藤の言動が若い医師たちを大きく揺り動かしてきたが、今回は楓が、急患を前に怯んでいた柊木を覚醒させた点も鮮やかだった。

今作には、進藤も楓もいる。その2人が圧倒的な存在感でキャラクターを、そして物語をけん引している。そんなことを改めて実感させてくれる、楓の“一喝”でもあった。

そして、最も意外なのは、第4話という早い段階で、これまで“気になっていた”研修医3人の人物像を描き切ってしまった点だ。第5話以降、令和という時代における救命をどのように描き出していくのか。そこにどんな新たな要素が加えられるのか。今作が次に見せてくれる展開が、ますます楽しみだ。