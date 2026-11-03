きょう3日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、「偏差値70男」を自負し、かつて中学・高校・大学の受験指導のプロとして活躍していたという、異色の経歴を持つイタリアン店主が登場する。

テレビ初登場のイタリアン店主

「知り合った人には幸せになってほしい」

今回、スタッフが訪れたのは、東京・江東区にあるテレビ初登場のイタリアン。東京駅から車で約15分の場所にあり、驚きの低価格で定食を提供している。

しかし、料理の安さとおいしさに加えて名物となっているのが、店主の卓越した知識と、それを生かした話術だ。客からは「歩くリベラルアーツ」と称されており、故事成語やことわざを交えながら、さまざまな知識をマシンガントークで披露する。

そんな店主は、自らを「偏差値70男」と称し、かつて中学・高校・大学の受験指導のプロとして活躍していたという。さらに、14年前に店を開くまでは、証券アナリストや飲食系の経営コンサルタントを歴任するなど、異色の経歴を持つ。

店主が大切にしているのは、「知識×体験＝知恵」という考え方。現在も仕込みや営業の合間に読書や勉強を続けており、その時間は「1日6時間ぐらい」にもなるという。

そうして得た知識を惜しみなく客に伝えている背景には、「知り合った人には幸せになってほしい」という願いがある。豊富な知識とユニークな人生哲学を持つ店主が、どのようなトークを繰り広げるのか注目だ。

合鴨ロース8枚の定食も490円 驚きの低価格

もちろん、料理も驚きの内容となっている。

ブラックペッパーで味付けした合鴨ロース8枚に、具だくさんのコンソメスープが付く「冷製合鴨定食」をはじめ、ドイツ製ソーセージをフライヤーで揚げ、さらにフライパンで表面をカリカリに焼いた「ソーセージ定食」、豚ひき肉をキャベツで包んだ「ロールキャベツ定食」など、定食メニューが充実。そのいずれもが490円という、都内とは思えない価格で提供されている。

単品メニューには、カレースパイスと5種類の野菜を使った自家製ペーストをご飯180gにのせ、チーズを加えてオーブンで焼き上げる「カレードリア」(1,280円)も。さらに、ノルウェー産のトラウトサーモンをにんにく醤油ソースやブラックペッパーなどで味付けし、ホイルに包んで高温のフライヤーで蒸し焼きにする「サーモンのホイル蒸し」(1,080円)なども用意されている。

「からめん亭」返金ママの最新映像も

このほか、番組では大阪・天王寺の「からめん亭」の最新映像も紹介する。

同店は「随分お待たせしたので」「何回も来てくれるから」などの理由で、客に50円、100円と返金するサービス精神旺盛な店主が話題となったお店。本来は店を切り盛りする予定だった亡き兄が好きだったという、宮崎発祥のこんにゃく麺を使った「からめん」(500円、ドリンク付き)を提供している。

今回は、同店の密着映像が放送された後、初めて迎えた営業日に密着。開店前から長蛇の列ができるほどの大盛況となり、店主はあまりの混雑ぶりに……。

スタジオには、MCのヒロミ、進行の小峠英二に加え、くっきー!(野性爆弾)、百田夏菜子(ももいろクローバーZ)、佐野愛花・桜庭遥花(CUTIE STREET)がゲスト出演する。

【編集部MEMO】

10月27日の放送に登場したオモウマい店



■店名：梅田飯店

■住所：群馬県桐生市梅田町4-7-8

■「からあげセット」1,485円



■店名：味のイサム

■住所：埼玉県羽生市須影108

■「炙りチャーシューチャーハン」1,200円

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