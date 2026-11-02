ANYCOLORが運営する「にじさんじ」所属のVTuberユニット「ROF-MAO」は、11月15日より加賀美ハヤト、不破湊、甲斐田晴による3人体制で活動を再開する。

また、再始動を記念した「ROF-MAOの背中を押そう！」キャンペーンを11月8日から11月14日まで渋谷で実施する。

活動再開にあわせて、ROF-MAO公式YouTubeチャンネルでの生配信も予定している。

配信の詳細は後日、公式Xで発表される。

ROF-MAOが11月15日に活動再開

ROF-MAOは、「にじさんじ」に所属する加賀美ハヤト、不破湊、甲斐田晴による男性VTuberユニットである。

YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に展開しており、2026年5月から活動を休止していた。今回、11月15日から3人体制で再始動することが発表された。

「ROF-MAOの背中を押そう！」キャンペーン

活動再開と5周年を記念し、「ROF-MAOの背中を押そう！」キャンペーンを実施する。

本企画は、5周年記念特設サイトで募集しているデジタル応援メッセージと連動した参加型企画。特設サイトに加え、特設広告を「PickUpランキン 渋谷ちかみち」に掲出。特設広告では集まったメッセージを展示するほか、来場者が実際に応援メッセージを記入し、メンバーの「背中」に貼ることができる。

デジタル応援メッセージ募集

ROF-MAOの5周年特設サイトでは、デジタル応援メッセージを募集している。

集まったメッセージは会場内の特設広告に展示予定で、現地で記入されたメッセージとあわせて企画に活用される。

特設広告を渋谷で掲出

キャンペーンにあわせて、特設広告を渋谷駅構内のPickUpランキン 渋谷ちかみちで掲出する。

本特設広告の入場は、全日オンライン予約制となる。

予約枠に空きがある場合のみ当日入場にも対応するが、事前予約者が優先となる。

掲出期間：11月8日～11月14日

開催時間：11:30～20:00

掲出場所：PickUpランキン 渋谷ちかみち

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-1-1 東急・東京メトロ半蔵門線渋谷駅構内 地下2階コンコース ハチ公改札前

入場料：無料

整理券申込概要

受付開始：11月2日（月）12時～

申込サイト：LivePocket

料金：無料

応募条件