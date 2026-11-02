ANYCOLORが運営する「にじさんじ」所属のVTuberユニット「ROF-MAO」は、11月15日より加賀美ハヤト、不破湊、甲斐田晴による3人体制で活動を再開する。
また、再始動を記念した「ROF-MAOの背中を押そう！」キャンペーンを11月8日から11月14日まで渋谷で実施する。
活動再開にあわせて、ROF-MAO公式YouTubeチャンネルでの生配信も予定している。
配信の詳細は後日、公式Xで発表される。
ROF-MAOが11月15日に活動再開
ROF-MAOは、「にじさんじ」に所属する加賀美ハヤト、不破湊、甲斐田晴による男性VTuberユニットである。
YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に展開しており、2026年5月から活動を休止していた。今回、11月15日から3人体制で再始動することが発表された。
「ROF-MAOの背中を押そう！」キャンペーン
活動再開と5周年を記念し、「ROF-MAOの背中を押そう！」キャンペーンを実施する。
本企画は、5周年記念特設サイトで募集しているデジタル応援メッセージと連動した参加型企画。特設サイトに加え、特設広告を「PickUpランキン 渋谷ちかみち」に掲出。特設広告では集まったメッセージを展示するほか、来場者が実際に応援メッセージを記入し、メンバーの「背中」に貼ることができる。
デジタル応援メッセージ募集
ROF-MAOの5周年特設サイトでは、デジタル応援メッセージを募集している。
集まったメッセージは会場内の特設広告に展示予定で、現地で記入されたメッセージとあわせて企画に活用される。
特設広告を渋谷で掲出
キャンペーンにあわせて、特設広告を渋谷駅構内のPickUpランキン 渋谷ちかみちで掲出する。
本特設広告の入場は、全日オンライン予約制となる。
予約枠に空きがある場合のみ当日入場にも対応するが、事前予約者が優先となる。
- 掲出期間：11月8日～11月14日
- 開催時間：11:30～20:00
- 掲出場所：PickUpランキン 渋谷ちかみち
- 所在地：東京都渋谷区道玄坂1-1-1 東急・東京メトロ半蔵門線渋谷駅構内 地下2階コンコース ハチ公改札前
- 入場料：無料
整理券申込概要
- 受付開始：11月2日（月）12時～
- 申込サイト：LivePocket
- 料金：無料
応募条件
- 1アカウントにつき各日1枠まで申し込み可能
- 代理申し込み不可
- 日時変更・名義変更不可
- 整理券の譲渡・転売禁止
- 整理券1枚につき1名のみ入場可能
- 当選は全日程を通じて1人1回まで