カフェ・ド・クリエは、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション企画を2026年12月2日より実施する。

限定ドリンク「ポムポムプリンのごほうびプリンオレ」やオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを展開するほか、「カフェ・ド・クリエ×ポムポムプリン ハッピーバッグ」を数量限定で販売する。

「ポムポムプリンのごほうびプリンオレ」が登場

コラボメニューとして、「ポムポムプリンのごほうびプリンオレ」を販売する。

ポムポムプリンのごほうびプリンオレ

ポムポムプリンの好きな食べ物である「ママが作ったプリン」とミルクから着想を得たドリンクで、カスタードと牛乳を合わせたプリン風味のドリンクに、カフェ・ド・クリエのブレンドコーヒーを組み合わせた。

ホイップクリームの上にはカラメルソースと黄色のシュガーをトッピングし、ポムポムプリンをイメージした見た目に仕上げている。また、限定デザインカップで提供される。

「ポムポムプリンのごほうびプリンオレ」概要

販売価格：680円～

販売期間：2026年12月2日～2027年3月2日

販売店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』

備考：デザインカップはなくなり次第終了

限定ミニポーチをプレゼント

全国の『カフェ・ド・クリエ』および『メゾン・ド・ヴェール』では、限定ミニポーチがもらえるキャンペーンを実施する。

ポムポムプリン 限定ミニポーチ

500円以上のレシート3枚、または1,500円以上のレシート1枚と引き換えに、オリジナルデザインのミニポーチをランダムで1個配布する。

デザインは「わくわくサンドイッチ」「おしごとプリン」「ぷりぷりしぐさ」「もぐもぐナポリタン」「ひとやすみコーヒー」の全5種類。スタッフユニフォーム姿やナポリタンを食べる姿など、コラボ限定デザインとなっている。

「ポムポムプリン 限定ミニポーチ」概要

配布期間：2026年12月2日～2027年3月2日

実施店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』

種類数：全5種

配布条件：500円以上のレシート3枚、または1,500円以上のレシート1枚

配布方法：ランダム配布

カフェ・ド・クリエ×ポムポムプリン ハッピーバッグ

数量限定で「カフェ・ド・クリエ×ポムポムプリン ハッピーバッグ」を販売する。

カフェ・ド・クリエ×ポムポムプリン ハッピーバッグ

キルティングバッグ、ブランケット、ブランケットポーチのオリジナルグッズに加え、商品引換券やアプリチケットをセットにしている。

キルティングバッグは「プリンイエロー」と「モカプリン」の2色展開。内側には、スタッフユニフォーム姿のポムポムプリンや仲間たちを描いた総柄デザインとなっている。

キルティングバッグ プリンイエロー

キルティングバッグ モカプリン

内側デザイン

ブランケットにはマフラーでつながったポムポムプリンと仲間たちが描かれている。

ブランケット

ブランケットポーチ

「カフェ・ド・クリエ×ポムポムプリン ハッピーバッグ」概要

販売価格：4,980円

事前予約期間：11月5日～12月1日

店頭発売日：12月2日～

オンラインストア発売日：12月2日20時～

販売店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』対象店舗

販売形態：数量限定

セット内容

キルティングバッグ

ブランケット

ブランケットポーチ

商品引換券3枚（1,980円相当）

200円引きアプリチケット2枚

※商品引換券の対象商品は、「パスタ（単品）」「ケーキ（単品）」「からだハピネスドリンク（単品）」の 3品。

※オンラインストア販売分には商品引換券およびアプリチケットは付属せず、代わりにオリジナルブレンド ドリップバッグ1箱が付属する。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L672365