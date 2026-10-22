『ちいかわ』に登場する「シーサー」をフィーチャーしたオンラインくじ「ちいかわ シーサーだらけくじ」が登場。10月28日11時より、「ちいかわマーケット ちいかわくじ」にて販売される。価格は1回1,100円。販売期間は11月3日23時59分まで。

今回のくじには、超BIGサイズのぬいぐるみをはじめ、フェイスクッション、ぬいぐるみポシェット、原作のシーンを再現したマスコットなど、文字通り“シーサーだらけ”の全12種をラインナップする。

A賞「超BIGぬいぐるみ」

全長約50cmのビッグサイズ。お箸とお椀を両手に持ったシーサーを立体化しており、ふんわりと広がるたてがみや、ぽってりとしたボディも特徴となっている。

B賞「鎧なシーサーぬいぐるみ」

お師匠とお揃いの金の鎧に身を包んだ「鎧なシーサーぬいぐるみ」が登場。頭からかぶったかぶとや、全身を覆う鎧まで再現されている。

C賞「フェイスクッション」

笑顔を見せる「お師匠ッ」と、熱が出ても勉強を頑張る「くやシーサー」の全2種。

D賞「ぬいぐるみポシェット」

軽快に踊るシーサーをモチーフにした「スイッスイッ」と、“郎”のロゴが入ったラーメンどんぶり型の「ラーメン」の2種を用意。

E賞「マスコット」

原作のさまざまなシーンを再現したマスコット全6種。「スーパーアルバイター」の資格証を持った姿をはじめ、「さたぱんびん」「お買い物」「こんなのレアで～す」「交通整理」「がんばりま～す!!」と、シーサーの個性豊かな姿がそろう。

さらに、「10回 ※シールおまけ」ボタンからまとめて10回購入すると、A6サイズの「貼ってはがせる きせかえシールシート」がプレゼントされる。

「ちいかわ シーサーだらけくじ」は、10月28日11時から11月3日23時59分まで販売予定。価格は1回1,100円で、配送手数料は別途必要となる。商品は2027年3月下旬以降、順次発送予定。

なお、発売に先駆けて9月15日に「ちいかわマーケット」公式Xで公開された予告投稿は、10月20日時点で表示回数420万回、3.2万件を超える「いいね」を記録している。

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