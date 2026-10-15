11月24日～12月25日に千葉・豊砂公園で開催される「ちいかわクリスマスマーケット」の会場限定オリジナルフード・デザート・ドリンク全35種が公開された。あわせて、10月15日12時より日時指定チケットの先行抽選受付もスタートしている。

「ちいかわクリスマスマーケット」全35種の限定メニュー一覧

会場内の「フードヒュッテ」では、ちいかわたちをモチーフにした全35種のオリジナルフード、デザート、ドリンクを販売。寒い季節にうれしい温かいメニューから、クリスマスらしいスイーツまで多彩なラインナップが用意される。

・マシュマロスモア(全3種/各1,400円)

ちいかわたちのクッキーで温かいマシュマロとチョコをサンドした一品。

・とろけるクリームのほっとココア(全3種/各1,850円)

ちいかわ・ハチワレ・うさぎのメレンゲドールから好きなキャラクターを選べ、ちいかわにはいちごソース、ハチワレには抹茶ソース、うさぎにはチョコソースをトッピングする。

・討伐チュロス(各1,400円)

カラフルなチョコレートにキラキラトッピングがほどこされた、さすまたと討伐棒のチュロス。

・飛び出す！クリスマスBOX(3,700円)

飛び出すクリスマスツリー型のBOXに、ポテトとナゲットを盛り合わせ。ちいかわたちの爪楊枝付き。

・うさぎのピスタチオモンブラン(1,900円)

うさぎがキラキラツリーに大変身。ベリームース入りのピスタチオモンブラン。

・ちいかわおでんポトフ風(1,300円)

ちいかわたちのかまぼこが入ったポトフ風味のおでん。

・黒い星はヤダー！ロシアン流れ星ポテト(1,000円)

黒い星が出るかも……? ドキドキしながら楽しめる、ロシアンポテト。

・ちいかわまん(1,200円)

ちいかわをかたどった中華まん。

・ハチワレのクリスマスリースドーナツ(1,300円)

ハチワレのマカロンが挟まった、クリスマスリース風のシュガードーナツ。

・討伐対象!?うさぎのローストチキン(1,400円)

討伐成功？！クリスマスにピッタリな香ばしいローストチキン。

・くりまんじゅうのあったかおしるこ(950円) くりまんじゅうの最中をのせた、もちもち白玉入りのあったか～いおしるこ。

・モモンガと古本屋のワンハンドピザ(全2種/各1,600円)

モモンガと古本屋のBOXに入ったワンハンドピザ。お餅＆サラミ(モモンガ)と、チョコ＆マシュマロ＆いちご(古本屋)の2種類。

・シュワっとシャンメリー(1,400円)

星とフルーツが入った、爽やかなマスカット味の青いシャンメリー。※注文時にキャラクターを選択。

・ちいかわクリスマスマーケット アイシングクッキー(全8種/各880円)

ちいかわたちのカラフルなアイシングクッキー。

チケット購入者にはクリスマスカード＆オーナメントも

「ちいかわクリスマスマーケット」の入場には日時指定制のチケットが必要。10月15日12時から10月25日23時59分まで、アソビューにて先行抽選を受け付ける。先着順ではなく、当落発表は10月30日12時からとなる。

チケット購入者には、オリジナルの「飛び出す！クリスマスカード」をプレゼント。さらに、巨大ガチャガチャを1回無料で楽しめ、全16種のオーナメントからランダムで1点がもらえる。

「ちいかわクリスマスマーケット」は11月24日～12月25日、豊砂公園(イオンモール幕張新都心前)で開催。会場規模は約6,000平方メートルで、フォトスポット、フードマーケット、グッズ販売、カスタマイズ体験、ミニゲームなどを展開する予定。開催時間は11時～21時、最終入場枠は18時30分～19時となっている。

開催概要