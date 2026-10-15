11月24日～12月25日に千葉・豊砂公園で開催される「ちいかわクリスマスマーケット」の会場限定オリジナルフード・デザート・ドリンク全35種が公開された。あわせて、10月15日12時より日時指定チケットの先行抽選受付もスタートしている。
「ちいかわクリスマスマーケット」全35種の限定メニュー一覧
会場内の「フードヒュッテ」では、ちいかわたちをモチーフにした全35種のオリジナルフード、デザート、ドリンクを販売。寒い季節にうれしい温かいメニューから、クリスマスらしいスイーツまで多彩なラインナップが用意される。
・マシュマロスモア(全3種/各1,400円)
ちいかわたちのクッキーで温かいマシュマロとチョコをサンドした一品。
・とろけるクリームのほっとココア(全3種/各1,850円)
ちいかわ・ハチワレ・うさぎのメレンゲドールから好きなキャラクターを選べ、ちいかわにはいちごソース、ハチワレには抹茶ソース、うさぎにはチョコソースをトッピングする。
・討伐チュロス(各1,400円)
カラフルなチョコレートにキラキラトッピングがほどこされた、さすまたと討伐棒のチュロス。
・飛び出す！クリスマスBOX(3,700円)
飛び出すクリスマスツリー型のBOXに、ポテトとナゲットを盛り合わせ。ちいかわたちの爪楊枝付き。
・うさぎのピスタチオモンブラン(1,900円)
うさぎがキラキラツリーに大変身。ベリームース入りのピスタチオモンブラン。
・ちいかわおでんポトフ風(1,300円)
ちいかわたちのかまぼこが入ったポトフ風味のおでん。
・黒い星はヤダー！ロシアン流れ星ポテト(1,000円)
黒い星が出るかも……? ドキドキしながら楽しめる、ロシアンポテト。
・ちいかわまん(1,200円)
ちいかわをかたどった中華まん。
・ハチワレのクリスマスリースドーナツ(1,300円)
ハチワレのマカロンが挟まった、クリスマスリース風のシュガードーナツ。
・討伐対象!?うさぎのローストチキン(1,400円)
討伐成功？！クリスマスにピッタリな香ばしいローストチキン。
・くりまんじゅうのあったかおしるこ(950円) くりまんじゅうの最中をのせた、もちもち白玉入りのあったか～いおしるこ。
・モモンガと古本屋のワンハンドピザ(全2種/各1,600円)
モモンガと古本屋のBOXに入ったワンハンドピザ。お餅＆サラミ(モモンガ)と、チョコ＆マシュマロ＆いちご(古本屋)の2種類。
・シュワっとシャンメリー(1,400円)
星とフルーツが入った、爽やかなマスカット味の青いシャンメリー。※注文時にキャラクターを選択。
・ちいかわクリスマスマーケット アイシングクッキー(全8種/各880円)
ちいかわたちのカラフルなアイシングクッキー。
チケット購入者にはクリスマスカード＆オーナメントも
「ちいかわクリスマスマーケット」の入場には日時指定制のチケットが必要。10月15日12時から10月25日23時59分まで、アソビューにて先行抽選を受け付ける。先着順ではなく、当落発表は10月30日12時からとなる。
チケット購入者には、オリジナルの「飛び出す！クリスマスカード」をプレゼント。さらに、巨大ガチャガチャを1回無料で楽しめ、全16種のオーナメントからランダムで1点がもらえる。
「ちいかわクリスマスマーケット」は11月24日～12月25日、豊砂公園(イオンモール幕張新都心前)で開催。会場規模は約6,000平方メートルで、フォトスポット、フードマーケット、グッズ販売、カスタマイズ体験、ミニゲームなどを展開する予定。開催時間は11時～21時、最終入場枠は18時30分～19時となっている。
開催概要
- イベント名：ちいかわクリスマスマーケット
- 開催期間：2026年11月24日～12月25日
- 開催時間：11:00～21:00
- 会場：豊砂公園(イオンモール幕張新都心前)
- 内容：フォトスポット、フードマーケット、グッズ販売、カスタマイズ体験・ミニゲームほか
- 主催：株式会社AbemaTV