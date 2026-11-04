東京ミッドタウン日比谷は11月12日～2027年2月28日、冬のイルミネーションイベント「HIBIYA Magic Time Illumination 2026」を開催する。

日比谷ステップ広場では11月12日～12月25日、「アベンジャーズ」シリーズの劇場最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』をイメージした「『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2026」を展開する。高さ約8mのメインツリーが登場し、30分に1回実施される音楽と光の特別演出をはじめ、劇中アイテムによる装飾や映画公開へのカウントダウンクロックで『アベンジャーズ』の世界観を表現する。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2026

6階のパークビューガーデンでは、流れ星のような光が夜景を彩る「PARK VIEW WINTER GARDEN」を開催する。ホワイトの光に包まれた開放的な屋上空間から、夜景とともにロマンティックな冬の夜を楽しめる。

PARK VIEW WINTER GARDEN

日比谷ステップ広場(大階段上)には、今年は新たにフォトスポット「HIBIYA HEARTFUL BENCH」が登場する。ハート形ベンチと「HIBIYA」のマーキーライトからなるフォトスポットで、クリスマス気分を盛り上げる。「不変」の花言葉を持つカツラの木に、白銀のイルミネーションと赤いハートで装飾した「ETERNAL HEART TREE」も設置する。

HIBIYA HEARTFUL BENCH(イメージ)

ETERNAL HEART TREE(イメージ)

外構／日比谷仲通りのイルミネーションは、今年は「時間」をコンセプトに光の演出が移り変わる。12月25日まではゴールドと琥珀色の「GOLDEN HOUR」、12月26日からはミッドナイトブルーを基調とした「MIDNIGHT BLOOM」で街並みを彩る。

さらにドーナツショップやクリスマスマルシェの出店など、イルミネーションとあわせて楽しめる、期間限定のクリスマスイベントも開催する。