サンリオのキャラクター・クロミが初めて主役を務める劇場アニメーション映画が、2027年にギャガ配給で全国公開される。クロミの誕生日にあたる10月31日に映画化が発表された。

クロミは2005年にデビュー。「アンタもなりたい自分になっちゃおうよ！」をメッセージに掲げる「#世界クロミ化計画」を通じて、自分らしく、自分史上最高の自分を目指せる世界の実現に向けて発信を続けている。2025年10月には、アーティスト「KUROMI」としてTOY’S FACTORYからメジャーデビューした。

映画化の発表にあわせて、告知ビジュアルとスペシャル映像も公開。ビジュアルには「祝！映画化！！！主役はクロミ」の文字が躍り、映像にはクロミと子分のバクが声で登場する。

クロミは「アタイが主役の映画が決まったんだ。すごいだろ？これまでたくさんエールを送ってくれたKUROMIESのおかげだな★アタイのかつやく、たのしみに待っていてくれよな！」とコメントしている。

映画の内容など、詳細は今後順次発表される予定。日本以外の国・地域での公開についても、詳細が決まり次第案内される。

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