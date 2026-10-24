俳優の横浜流星が、YouTubeチャンネル『太田上田【公式】』で公開された動画「横須賀……横浜流星さんが来てくれました!!!!【太田上田＃562 (1)】」に出演。爆笑問題の太田光が大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合)に出演することになった経緯を明かした。

横浜流星

横浜流星

横浜流星が太田光の『べらぼう』出演を後押しした理由

大河ドラマ『べらぼう』に出演した太田。出演のきっかけについて、「出してくれよって言ったんです」「(横浜くんも)出てくださいよって。この鶴の一声!」と明かした。

これを聞いた上田晋也が「それ、横浜くんが本当にスタッフに言ったの?」と尋ねると、横浜は「プロデューサーに言いました」と回答。どのように伝えたのか聞かれると、「太田さんが出演したいと言ってるので、お願いしましょうって」と話した。

また、横浜は太田の出演を掛け合った理由について、「太田さんが『べらぼう』を観てくださってて、その愛を感じたので」と振り返った。

さらに、「江戸時代ってすごく活気があって」と切り出し、『べらぼう』には俳優だけでなく、ミュージカル俳優や芸人、アーティストなど、さまざまなジャンルの人が出演していたと改めて説明。その上で、「いろんな人が出演されてて。すごく面白い、楽しい、あの世界に太田さんは必要だと(思った)」と自身の考えを明かすと、太田は「聞いた? 太田さんが必要だと! うちの横浜がそう言いました!」とうれしそうに反応していた。

【編集部MEMO】
『太田上田』は、2015年から中京テレビで放送されているバラエティ番組。爆笑問題・太田光とくりぃむしちゅー・上田晋也がさまざまなトークを繰り広げていく内容で、公式YouTubeチャンネルの登録者数は50万人を超える。

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