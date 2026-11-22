俳優の羽田美智子が18日、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。40代から続く白髪の悩みを打ち明けるとともに、俳優の野際陽子さんから言われた忘れられない言葉を振り返った。

羽田美智子

白髪の悩みで思い出す野際陽子さんからの言葉「この年になったらわかる」

この日の動画では、50代の視聴者から寄せられた白髪染めに関する相談を紹介。羽田は「私もこれ本当に長年格闘してる」と共感し、自身の白髪との付き合い方について語り始めた。

羽田によると、40代半ば頃から白髪が目立ち始めたそうで、「『あれ? 1本。ここにも1本』みたいな感じで出てきて」と回顧。当初は自然な状態にしていたものの、白髪が見つかると、当時のメイク担当者から「抜けばいいんですよ」と言われ、毛抜きで抜いていたという。しかし、その後、白髪を抜くのはよくないと指摘されたそうで、「トータル100本近く抜いたと思う」と告白。自身の髪に変化を感じたこともあり、抜くのをやめたと明かした。

現在は美容室でヘアマニキュアをしているといい、「3週間に1回、美容院でやってもらってるっていうのが今の現実」と説明。仕事のスケジュールによっては2週間に1回通うこともあり、カットも含めると2時間半ほどかかるという。また、美容室に行けないときは、マスカラタイプのアイテムで白髪を隠したり、ブローで髪にボリュームを出して目立たなくしたりしているそう。自宅でのヘアカラートリートメントも試したことがあるものの、「自分でやるのが面倒くさい」と感じたことから、現在は美容室で過ごす時間を「贅沢な時間」と捉え、考え事やセリフを覚える時間にも充てていると語った。

そんな白髪の悩みを語る中、羽田は野際陽子さんとの思い出にも言及。

かつて野際さんは2週間に1回のペースで美容室に通っていたそうで、電話をかけた際に「今から美容室だから、みっちゃん(羽田)後にして」と言われることもあったという。当時はその頻度に驚き、「え、また美容室ですか? この前も言ってたじゃないですか」と、思わず口にしてしまったという羽田。すると、野際さんから「あんたね……この年になったらわかるからね。いま言った言葉、後悔するわよ」と返されたことを明かした。

羽田は、当時は野際さんの気持ちがわからなかったと振り返りながら、「その気持ちがやっとわかるようになったの」としみじみ。自身も定期的に美容室に通うようになった今、年齢を重ねることで、かつての野際さんの言葉を実感するようになったようだ。