中日の打撃コーチに就任した山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話 山崎武司 打撃コーチの覚悟＜前編＞」に出演。石川昂弥の現状について語った。

山崎武司氏

山崎武司氏が石川昂弥の現状について語る

中日の打撃コーチに就任した山崎氏は、「僕、コーチになっていろんな人にお祝いをいただいて、街を歩いてたら『頼みますよ』って言われたあと、もうやっぱり『必ず石川昂弥を何とかしてください』って。もう昂弥のことを必ず言われるんですよ」と、石川に言及する。

これに山本昌氏が「でも昂弥のこと、前褒めてなかった?」と尋ねると、山崎氏は「これがですね、今めちゃくちゃいい状態なんですよ」と返答。さらに、「これもうね、僕ね、困ってるんですよ、逆に」と打ち明けた。

続けて、「僕、キャンプ行って、もう散々、昂弥のことをちょっと言い倒したろうと思ったら、もう今言うことないぐらいめちゃくちゃいいんで」「だから、いいのにアドバイスするのも何だからって、僕ね、このキャンプ、昂弥にあんまり言ってないんですよ」とも。(※動画は11月6日収録)

そして、「悪くなってきたときに『こうじゃない?』ってことを言うと思うんで、今の状態をどうやって保つかのことを今話してます」と、自身の指導方針を説明しながら、「これをどうやって続けられるかっていうことを昂弥も自分で考えろと(言っている)。今はもう抜群にいいです」と、石川の状態を改めて高く評価していた。