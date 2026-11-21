元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【三冠王】サトテルのメジャー挑戦! 中日は工藤新監督でどう変わる!? 各球団のFA動向は?」に出演。佐藤輝明と村上宗隆の打撃の違いについて、自身の見解を語った。

村上宗隆

江川卓氏が佐藤輝明と村上宗隆の打撃を比較

佐藤の印象について、「どっちかというと、ストライクゾーンのボールを打った時の喜びよりも、ちょっと外れたボールを打った時に喜びを感じるタイプだと思うんですけど」と語る江川氏。

続けて、「彼の考え方って多分、ストライクゾーンのボールをホームランにしました、うれしいっていうよりも、ちょっとこう難しいボールを打ったぜみたいなのを楽しむタイプじゃないかと思うんですよね。(本人と)ちょっとお話してないから分かんないんだけど」と、あくまで自身の推測であることを強調しながらも、佐藤のバッティングから持ったイメージを改めて話した。

また、メジャーでは日本と比べて速いストレートや変化するボールへの対応が求められるとし、「そこを追っかけていくってことが起こるんじゃないかと思うんだよね。(メジャー移籍後)出だしは打てないと思うんですよ。そこをどう対応するかってところが彼の課題になってくると思う」と予想。吉田正尚のバッティング内容にも触れつつ、「彼みたいにストライクゾーンだけ打つっていうのを学べると成功すると思う」と、佐藤が活躍するためのポイントを挙げた。

そして、村上について話題が及ぶと、江川氏は「一番似てんじゃないですか、村上さんと。佐藤さんってね」「両方、三冠王取ってるんでしょ?」と、両者の共通点に言及しながら、「でも村上さんのほうが適応能力っていうのはあるかもね」と分析。

その理由について、「なんでかっていうと、村上さんはフォークとか三振してたけど、ストライクゾーンのボールだけを引っ張ったり流したりっていうのは日本の野球だったから」と説明し、「佐藤さんのほうがもうちょっとボールのボール打つの好きだから、そこがちょっと違うとこですね。似てるけど違うのはどこって言ったらそこだけです」と、両者の違いを指摘していた。