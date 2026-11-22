元プロ野球選手の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で公開された動画「【戦友たち】松井ジャイアンツのコーチ陣決まる!! 高橋ヘッドに清水&二岡打撃コーチ!! しかし、元木が外野トリオに物申す!?」に出演。二岡智宏氏の巨人復帰を予想していた理由について語った。

元木大介氏

元木大介氏が二岡智宏氏の巨人復帰を予想できた理由

松井秀喜監督が率いる巨人の新コーチ陣について、スタッフが「最後に打撃コーチ(が発表された)」と水を向けると、元木氏は「二岡打撃コーチ。これはね、俺はもう予想できたね」と、二岡氏の打撃コーチ就任を予想していたことを明かした。

その理由について、「俺は、清水バッティングコーチをチーフにしてたんで、年下だろうな、あの年代だったら(と考えていた)」と説明。清水隆行氏の打撃チーフコーチ就任を前提に、年齢構成から「あっ、これ、二岡が来るんじゃないかなと思って」と予想していたそうだ。

また、「(二岡はジェイプロジェクト硬式野球部で)監督をやってたので、いきなり『じゃあそっち行きます』って言ったら向こうに失礼になるんで、向こうをきれいにして、打撃コーチに来るなっていうのがもう予想はついた」とも話していた。