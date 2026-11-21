予定のない休日は、家でゴロゴロしながらYouTubeを見ているうちに1日が終わってしまう――。新しい趣味を見つけたいという30代の会社員女性に、お笑いコンビ・スパイクが、自身の休日の過ごし方や趣味との出会いを紹介。公式YouTubeチャンネル『スパイクチャンネル』で公開した動画で、女性の悩みに答えた。

「たまにはそんな日があったっていいと思うんだよ」

13日に公開された動画では、視聴者から寄せられたさまざまな悩みに松浦志穂と小川暖奈が回答した。30代の女性会社員から寄せられたのは、休日の過ごし方に関する相談。

「仕事が休みの日に特に予定がないと、家でゴロゴロしてYouTubeを見て1日が終わってしまいます」といい、おすすめの休日の過ごし方や新しい趣味を提案してほしいというものだった。

これに松浦は、自身にも同じような休日があることを明かし、「たまにはそんな日があったっていいと思うんだよ」とコメント。

毎回出かけていればお金もかかり、体力も必要になることから、家にこもる日があってもいいと、相談者の過ごし方を肯定した。一方で、相談者はそのような休日が多いからこそ、新しいことを始めたいと考えているのではないかと推察。2人はそれぞれの休日の過ごし方を紹介することにした。

小川暖奈が休日にあえて電車に乗って向かう場所

野球観戦が趣味の松浦は、シーズン中は野球を見に行くことが多いという。オフシーズンには、好きな洋服を探しに下北沢へ出かけたり、アクセサリー作りのためのパーツを買いに行ったりするそうだ。

予定のない休日も、もとをたどれば趣味に関する行動を取っていることが多いと気づき、「だからまずは趣味なんだよね」と話した。

一方、小川は、ゆっくり過ごしたい日には、あえて電車に乗って遠くのカフェへ行くことがあるという。Instagramなどで調べたケーキ店に足を運び、周辺を散策しながらゆっくりと時間を過ごすことも。

さらに、買い物に行くという何気ない外出でも、「めちゃくちゃオシャレしてみるみたいなことはします」と小川。「自分がワクワクする服を着て外に出る」と、普段とは少し違った気分を楽しむ方法も紹介した。

WBCを見ていなかったら「こんな人生ではなかった」

趣味の見つけ方について、自身の経験を振り返った松浦。野球観戦に夢中になったのも、大人になってからだったという。

「でもこれは私がWBCを見てなければ、こんな人生ではなかったんですよ」と話し、何かに興味を持つきっかけが大切だと説明した。

例えば、ドラマを見て俳優のことが気になり、その俳優のファンクラブに入ったり、ファン同士の交流に参加したりすることも考えられる。

そのため、松浦は「アンテナを張って、そういうとこから趣味って見つかるもんですよ」とアドバイスした。

また、相談者が普段見ているYouTube動画にも、新しい趣味のヒントがあるのではないかと提案。食事や買い物にまつわる動画で気になる場所を見つけたら、実際に足を運んでみることを勧めた。

「見てるものの中からヒントはあるよ」と松浦。休日の過ごし方を無理に変えるのではなく、現在の生活の中で興味を持ったことから一歩踏み出してみるよう、相談者に伝えていた。