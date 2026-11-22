元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【三冠王】サトテルのメジャー挑戦! 中日は工藤新監督でどう変わる!? 各球団のFA動向は?」に出演。中日の工藤公康新監督が自身を「中間管理職」と表現していることについて、自身の見解を語った。

工藤公康新監督

江川卓氏が工藤公康新監督の発言を分析

中日の新監督に就任した工藤氏が、自身の立場について「僕は中間管理職」「上からの要望と下からの要望を聞いてバランスを取るのがプロ野球の監督」と語っていたことをスタッフが紹介すると、江川氏は「部長か課長ってこと?」と反応。

これにスタッフがうなずきながら、「とても謙虚な言い方だなというふうに受け取ったんですけど」と話すと、江川氏は「本当の……なんて言うんだろう、脳の中のそれは多分4割ぐらいだと思うけど。6割の本当のほうは、それではやれないと思ってらっしゃると思いますけど、僕は」と推察する。

続けて、「僕らはほら、外野だからね。外野っていうのは外野守ってるわけじゃなくて、(チームの)外だからね」と説明し、「外から、打者を入れないと難しいんじゃないかって言うけど、中に入った方はやっぱりフロントとうまくやらないとできないことなので」と、監督という立場の難しさに言及。

さらに、「そこはやっぱり、自分は部長か課長なんでっていう。会社で言うとね。そういう意味でしゃべんなきゃいけないでしょうね」と分析し、「そこは工藤さんは最初から無理しないので、上手にやる方なので、最初のタッチとしてはいいんじゃないですかね」と、工藤氏の発言の意図に対する自身の見解を語っていた。