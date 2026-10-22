Snow Manの渡辺翔太が22日都内で行われたPrime Original『ラブ トランジット 35+』(10月22日から配信)の配信記念イベントに、YOU、杏、松井ケムリ(令和ロマン)とともに登壇。恋愛リアリティ番組で初めてMCを務めるにあたって、Snow Manのメンバーから寄せられた意外な反応を明かした。

渡辺翔太、Snow Manメンバーから「お前に恋愛を語れるのか」

渡辺翔太

『ラブ トランジット 35+』は、交際期間や破局理由がそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たちが、1カ月のホテルでのバカンス生活を送り、過去の恋と新しい恋の間で揺れ動く姿を描く恋愛リアリティ番組。最新作では参加者全員が35歳以上となり、シリーズ初となる元夫婦も参加する。

恋愛リアリティ番組で初めてMCを務めた渡辺。周囲からの反応を尋ねられると、「Snow Manのメンバーはやっぱ僕の表の部分だったり、裏の部分も全部見てるから、『お前に恋愛を語れるのか』と不安視されてましたね」と打ち明けた。

実際に収録を経験すると、参加者たちの恋愛に共感するだけではなく、自身とは異なる考え方に触れることも多かったという。

「もちろん『これ共感できるな』っていう部分もやっぱありますし、『これはダメだな』っていう部分も。もう、とにかくもうお勉強ですよね」と、MCとして参加した時間を表現した。

35歳以上の恋愛は「好きっていうことだけじゃどうにもならない」

そんな渡辺にとって、『ラブ トランジット 35+』で描かれる恋愛には新鮮な発見も多かったようだ。

35歳以上の参加者たちの恋愛について、「ただ好きっていうことだけでは、どうにもならないことがいっぱいあるというのは、この収録に参加してみて感じました」とコメント

続けて、「かなり地に足をついて向き合わないとダメなんだなっていう部分がいっぱいありました。僕は35歳以下なので、勉強になる部分がかなりありました」と振り返った。

一方、イベントで紹介された恋愛に関する調査で、パートナーに「穏やかな安心感」を求める回答が多かったことが発表されると、渡辺は「ときめきがなきゃ意味ないって思っちゃうんですよ」ときっぱり。「ときめき、あった方がいいと思うのに」と自身の恋愛観をのぞかせた。

渡辺翔太が考える「オトナの恋」は「ムズい」

渡辺翔太

さらに、新たに好きになった相手に結婚歴があった場合について尋ねられると、渡辺は慎重な回答。

相手に子供がいる可能性や、離婚に伴うさまざまな事情を挙げながら、「今の僕だったら本当にちょっとかなりハードルだなって」と率直に語った。

本編でも、結婚や離婚といった35歳以上ならではの現実的な問題が描かれる。その恋愛模様を見届けた渡辺が、最後のフリップトーク「大人の恋は○○」で掲げた言葉は、「ムズい」だった。

その理由について、「好きとかっていう感情だけじゃどうにもならない」と改めて説明。金銭面や子供などさまざまな事情が関係してくることに触れ、「そういうのを見てたら、本当に一筋縄ではいかない」と話した。

Snow Manメンバーから「お前に恋愛を語れるのか」と心配されながら始まった初の恋愛リアリティ番組MC。“お勉強”を重ねた渡辺は、大人の恋愛の複雑さを実感したようだった。

『ラブ トランジット 35+』は全8話。Prime Videoで独占配信される。