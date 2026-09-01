Prime Videoは1日、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の新シリーズ『ラブ トランジット 35+』を10月22日20時から独占配信すると発表し、ティザービジュアルを公開した。

『ラブ トランジット 35+』ティザービジュアル

新シリーズは「大人版」ラブトラに!

『ラブ トランジット』は、韓国の人気恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛』のフォーマットを基に日本で制作された作品。過去に交際していた5組の元恋人たちが約1カ月にわたる共同生活を送り、かつての恋と新たな恋の間で揺れ動く姿を追う。

最新作『ラブ トランジット 35+』では、日本発の新コンセプトとして参加者全員を35歳以上に限定。さらに、シリーズ初となる「元夫婦」も参加する。

結婚や離婚、家族、仕事など人生の節目を経験してきた男女10人が、それぞれの過去と向き合いながら一筋縄ではいかない大人の人間ドラマ(or恋愛模様)が描かれるという。

あわせて公開されたティザービジュアルには、明るく開放的な空間の中で交錯する10人の男女の姿を収録。残像を伴いながらすれ違う姿が、元恋人への未練や新たな出会いへの期待など、複雑な感情が入り混じる大人の恋模様を感じさせるビジュアルに仕上がっている。

Amazon MGM Studios日本責任者のバディ・マリーニ氏は、「今作では参加者を35歳以上に限定し、結婚や離婚、仕事や家族といった人生の節目を経験してきた大人たちだからこそ生まれる、深くドラマチックな恋模様や選択の物語が描かれています」とコメント。

さらに、「『ラブ トランジット』シリーズのファンの皆様はもちろん、これまで恋愛リアリティ番組を見てこなかった同年代の皆様にも楽しんでご覧いただける作品になっています」とアピールした。

【編集部MEMO】

『ラブ トランジット 35+』は、全8話構成で10月22日に第1話から第3話、10月29日に第4話から第6話、11月5日に第7話・第8話が配信される。

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