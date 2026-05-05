Snow Manの渡辺翔太が、きょう5日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る! さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)に初出演。ミラノのホテルで体験した“電動ドリル男”のハプニングを明かすと、明石家さんまから思わぬツッコミを受け、初登場ならではの洗礼を浴びる。

渡辺翔太

今回のテーマは「旅のトラブル大報告会」。オープニングで渡辺は「テレビで見るよりこんなにさんまさんと近いんですね」と驚く。すると、ゲストたちからの提案でさんまがゲスト席に座ってみることになり、「俺ここ!?」「こういう景色なんだ」と初めての光景を面白がる。

トークテーマ「今だから笑える旅のハプニング」では、渡辺がミラノのホテルで体験した出来事を告白。「ホテルの方がニコニコしながら部屋までついてきて」「電動ドリルを持った人が部屋に入ってきて」と語ると、一同は驚がく。さんまも「犯罪ちゃうか?」と心配するが、渡辺が「怖かったです。ガウンを着て硬直していた」と明かすと、「ガウン!?」「それもおかしい」とツッコミが飛ぶ。

風間俊介は、宿泊したホテルから届けられた“身に覚えのない忘れ物”のエピソードを披露。「日本全国の皆さんに信じて欲しいんですけど」と声を大にするも、さんまが疑いの目を向けた瞬間に「違います!!」と声を荒げ、ほかのゲストから「早い早い!」となだめられる。

トークテーマ「旅行を最大限に楽しむ私だけのマル秘テクニック」では、渡辺が芸能人ならではの「人に任せる」というテクニックを披露。風間は、さんまに向けてオススメのディズニープランをプレゼンする。

【編集部MEMO】

渡辺翔太は、1992年11月5日生まれ、東京都出身。2020年、Snow Manとしてシングル「D.D.」でCDデビュー。音楽活動に加え、バラエティ番組やドラマ、映画など多方面で活躍し、“美容男子”としての一面でも注目されている。

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