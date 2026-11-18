放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送は、伝説的なシンガーソングライター・尾崎豊さんの妻であり、シンガーソングライター・尾崎裕哉さんの母である尾崎繁美さんをゲストにお迎えして、豊さんとのドラマのような出会いやプロポーズ、ボストンでの子育てまで幅広く語っていただきました。数多くの伝説とともに、当時の若者のみならず今を生きる人々にも絶大な影響を与え続けているアーティスト・尾崎豊さん。そんな豊さんの素顔を知る妻・繁美さんがスタジオに登場しました。18歳で豊さんと出会い、20歳で結婚。長男・裕哉さんの誕生後、1992年に豊さんとの突然の別れを経験。その後、息子の裕哉さんとボストンへ渡り子育てを続けながら、豊さんの作品を守る仕事にも携わってきました。11月19日（木）には講談社より著書「ふたりの尾崎 豊と裕哉の笑顔を守る」の発売を控えています。小山から「そもそも、尾崎豊さんとはどのようにして出会われたのですか？」と尋ねられると、繁美さんはバブル期の1986年を振り返ります。当時、尾崎豊さんは3枚のアルバムがすべてオリコンにチャートインするなど人気絶頂期。しかし、無期限の活動休止を発表してニューヨークへ旅立つ直前でした。知り合ったのはその送別会だったといいます。当時、洋楽を好んで聴いていた繁美さんは、尾崎豊さんの存在をほとんど知らなかったそうで、「『I LOVE YOU』は知っていたんですけれども、そのPVとかがちょっと暗い感じだったので、あまり好きな感じではなかったんですね。洋楽のほうが私は得意だったんです」と振り返ります。初めて対面した場所は、当時一世を風靡していた六本木のカフェ「イタリアントマト」でした。しかし、主役である豊さんは3時間も遅れてきて、深夜1時に姿をようやく現しました。店に入ってきた豊さんは、まっすぐ繁美さんの前へと歩み寄ってきたといいます。「見たことのないオーラだったんですけれども、私のほうに歩いてきてピタッと止まって、言った一言が『君、可愛いね、電話番号教えて』って言われたんですよ」と明かします。しかし、繁美さんもただ圧倒されるだけではありませんでした。「すごくかっこよかったので実はドキドキしてあまり話せない感じだったんですけど、『あなた、3時間も遅れてきてごめんなさいの一言もないの？』って言ってしまったんですよね。そうしたらきょとんとしていて、そんなことを言われたことがあまりなかったみたいで『ごめんね』って言われたので『意外に素直な人なんだ（笑）』って思ったりしました」と出会いを振り返ります。さらに携帯電話のない時代。自分が豊さんに一目惚れしたからこそ「家の電話の前で（期待して）待ってしまうのが嫌」という理由で自宅の番号を教えず、とある番号を伝えた繁美さん。豊さんがそのまま店を出て公衆電話から掛けると、受話器から流れてきたのは「アデランス」のガイダンス。猛烈な勢いで怒って戻ってきたという豊さんのエピソードに、スタジオは笑いに包まれました。その後、渡米した豊さんと一時帰国のタイミングなどで連絡を取り合うようになり、翌1987年の出会った日と同じ「5月12日」に再会したことをきっかけに、交際がスタートしました。交際を経て結婚へと進む2人ですが、そのプロポーズもまた驚きのものでした。小山が「プロポーズされたのはどこだったんですか？」と聞くと、繁美さんは「拘置所からの手紙だったんです」と明かします。「ある日手紙が来て、そこに自分の見た夢の話が書いてあって、そのタイトルが『ディアレスト・マイ・ライフ・シゲミ』って書いてあったんです。その一言目にやられました。『僕の人生、繁美』みたいな感じですからね、キザな人でもありましたね」と、嬉しさと戸惑いで胸がいっぱいになったと語ります。一方で、豊さんが26歳の若さで急逝した後、繁美さんは激しいマスコミ報道に晒されることになります。「夫が亡くなったことは人生のなかで最大の悲しみではあったんですけど、実はその後が自分の人生のなかで本当に苦しい時期というか。すごいマスコミのバッシングを受けたので、このままでいると家族にも迷惑を掛けてしまうことになるので、アメリカに居を移そうと思って」と日本を離れ、幼い裕哉さんを連れてボストンへと渡ることになります。異国の地での子育てにおいて、胸に刻み続けていたのは豊さんの楽曲「失くした1/2」の歌詞でした。「『信じてごらん 笑顔から すべてがはじまるから』っていうフレーズがあるんです。その『笑顔から すべてがはじまる』っていう言葉を胸に抱いてボストンに渡ったんですけれども、幸せだから笑顔になるのではなくて、笑顔だから幸せになれる。そのことをずっと自分の胸に抱いて生きてきました」と繁美さんは振り返ります。そんな環境で育った息子・裕哉さんが、やがて父と同じ音楽の道を志す瞬間が訪れます。14歳のとき、一時帰国中に家族で初めて行ったカラオケで、裕哉さんが選曲したのは尾崎豊さんの代表曲「17歳の地図」でした。「いきなりタイトルを見たら『17歳の地図』って書いてあって『えっ！』と思っていたら、もう歌い始めていて声を聞いて『なんだこれは！』って家族で驚愕して。もう息継ぎとかピッチの揺らぎとか全部同じなんですよ。だから本当に驚いてしまって声が出なくなってしまった日でしたね。それと同時になぜだか分かりませんが『この声を届けなきゃ』みたいな感覚になって」と、すぐに帰国することになったそうです。11月19日（木）発売の著書「ふたりの尾崎 豊と裕哉の笑顔を守る」について、繁美さんは「一番伝えたかったことは、ズバリ『愛』です。人生には喜びも悲しみも、様々な出来事があると思うんですけど、どんなときも支えてくれたのは愛でした。私が受け取ってきた愛を、今度は読者の皆さんに届けたいです」と結びました。壮絶な悲哀をくぐり抜け、笑顔と愛を貫いてきた繁美さんの言葉は、小山と宇賀、そしてリスナーにも温かく届く時間となりました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1