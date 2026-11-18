韓国の大手エンターテインメント企業・HYBEの日本本社であるHYBE JAPANは18日、日本の総合エンターテインメント企業・KeyHolderを買収すると発表した。アーティストマネジメントからテレビ番組・映画制作まで幅広い事業を展開する同社を傘下に収め、日本市場における事業基盤の拡大を図る。

HYBE JAPAN

SKE48、乃木坂46、Novelbright、玉木宏らの事業を展開

今回の買収は、HYBE JAPANがKeyHolderの株式などに対する公開買付け(TOB)を実施し、連結子会社化を目指すもの。買付価格は1株1,200円で、買付期間は11月19日から2027年1月6日までを予定している。最大で51.42％を取得する見込みで、KeyHolderの上場は維持する方針だ。KeyHolderはこのTOBに賛同している。

KeyHolderは、アーティストや俳優のマネジメント、ライブ、グッズ販売、デジタルコンテンツ、映像制作、広告など、多角的な事業を展開する総合エンターテインメント企業。傘下には、名古屋を拠点とするアイドルグループ・SKE48を運営する会社があり、乃木坂46の運営会社である乃木坂46合同会社にも50％を出資している。

さらに、ロックバンドのNovelbrightや俳優の玉木宏など、ジャンルを横断したアーティスト・タレントのマネジメント事業も手がけている。

『鬼レンチャン』『トークサバイバー!』などの映像制作会社も傘下に

KeyHolderの特徴の一つが、テレビ番組や映画などの映像制作事業にも大きな基盤を持つことだ。

その中核を担うのが、100％子会社のUNITED PRODUCTIONS。フジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』、テレビ東京系『あちこちオードリー』、Netflix『トークサバイバー!』シリーズなどの制作を手がけている。

2025年には映画配給レーベル「KeyHolder Pictures」を立ち上げ、映像制作から配給まで事業領域を拡大。2026年には海外企業との資本業務提携も進めるなど、コンテンツのグローバル展開を強化している。

HYBEの制作・育成システムとWeverseを融合

HYBEは今回の買収によって、中長期成長戦略「マルチホーム、マルチジャンル(Multi-home, multi-genre)」を本格的に推進する。

今後は、KeyHolderが持つ日本国内での人材発掘・マネジメントのノウハウやファン基盤に、HYBEのアーティスト育成・制作システム、グローバルプロモーション力を融合。さらに、ファンダムプラットフォーム「Weverse」を通じたデータ分析力も活用する。

これにより、日本に根ざした新規アーティストIPの創出・育成、ファン基盤の可視化による既存事業の収益性向上、所属アーティストやコンテンツの海外展開を加速させる方針だ。

HYBEのイ・ジェサン代表取締役は「KeyHolderは、世界第2位の規模を誇る日本の音楽市場において、最高水準のIP競争力とインフラを備えた実績ある総合エンターテインメント企業だ」と評価。

その上で、「KeyHolderの参画は、HYBEの『マルチホーム・マルチジャンル』戦略の推進において、さらなる成長のモメンタムをもたらす起爆剤としての役割を果たすだろう」と期待を示した。

HYBE JAPANのキム・ヨンミン会長も「日本と韓国を代表するエンターテインメント企業が、発展的なシナジーを生み出すために手を携えることになりうれしく思う」とコメント。

「日本のトップクラスのアーティストIPと、HYBEが持つ制作システムおよびプラットフォーム力を掛け合わせ、グローバル音楽市場における競争力を一層強化していく」と強調した。