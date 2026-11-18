アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。11月14日（土）の放送では、「大切にしているもの」をテーマにリスナーから届いたメッセージを紹介。温かい思い出が詰まった宝物のエピソードや、アイナ・ジ・エンド自身が最近大切にしている必需品についても語りました。アイナ・ジ・エンド：今日のテーマは「大切にしているもの」です。皆さんから届いたメッセージを早速紹介していきます。このメッセージを読む時間がめっちゃ好きなんですよね。千葉県、48歳女性、ラジオネームはさんさん。「大切にしているものは、私が1歳の誕生日に両親からもらったアナログレコードです。『たのしいひなまつりの音楽会』というレコードで、春の歌がたくさん入っていて、小さな頃によく聴いていました。ジャケットの端には『〇〇ちゃんお誕生日おめでとう。お父さん、お母さんのプレゼント』と母のクセのある文字で書かれていて、ジャケットを見るたびに両親の愛を感じて泣きそうになります。アイナちゃんのレコードを手に入れた際にレコードプレイヤーを購入して数十年ぶりに聴いたときはとても懐かしくて、あの頃にタイムスリップしたような気持ちになりました。宝物です」アイナ：さんさんさん、ありがとうございます。めちゃくちゃおしゃれなご両親ですね。ずっとずっと宝物になるよね。しかも可愛いね、お母さんが「お誕生日おめでとう」って書いてくれとったんや。これ嬉しいね。自分もアナログレコードを家でよく聴いているんやけど、何がいいってやっぱり、自分で裏返したりするあの時間が好きですね。5曲ぐらいかかったら裏返さないと次の曲が聴けないわけですよ。だからプレイヤーから離れられない。「もう聴くしかない」っていう環境が私は好きなんだよね。だから、ちょっと羨ましいな。私も1歳のときにそんなプレゼントをもらってみたかったな、なんて思いました。さんさんさん、メッセージありがとう。アイナ：続きまして、千葉県、36歳男性、ラジオネームはマーシジエンド。「私が大切にしているものは、2年前に同じ草野球チームの仲間から誕生日プレゼントとしてサプライズでいただいた野球用のサングラスです。自分の知らないところで仲間の誰かが計画してくれて、お金を集めてプレゼントしてくれました。その思いが嬉しかったです。もう草野球はやめてしまって、今は野球の指導者をしていますが、今でも愛用しています。サングラスをかけるたびに、サプライズしてくれたときの情景を思い出したり、草野球を楽しく仲間とやっていたことを思い出して、『さあ頑張ろう』という気持ちにさせてくれます」アイナ：マーシジエンドさん、ありがとうございます。素敵な言葉やね、これね。私もプレゼントをいただくことがあってすごい嬉しいけど、サングラスはもらったことはないかもね。おしゃれやね、しかも野球用っていうね。見てみたいな、自撮りを送ってください。自分の知らないところで仲間の誰かが計画してくれて、お金を集めてくれたなんて、やっぱ嬉しいよね。知らんところで仲間たちが動いてくれてたんやっていうね。寄せ書きとかもそうじゃん。みんなこっそりバレないように色紙を「回して」みたいなやつね。あれ嬉しいですよね。自分のバックダンサーでジ・エンド・テイルズちゃんっていうのがいるんだけど、テイルズが誕生日によく寄せ書きをくれるわけですよ。しかもテイルズには私の実の妹、REiKAもいるんやけど、REiKAがきっと率先してみんなに寄せ書きを集めてくれるんやと思うけど、あの子すごい器用で丁寧でね。小さいころの私たちの写真とかも印刷して切り抜いて貼ってくれるわけですよ。「私の知らないところで印刷していたんだ」とか思うと、涙が出てきますね。そういうプレゼントっていうのは一生ものやなと思います。メッセージありがとうございました。アイナ：続きまして、岩手県、25歳男性、ラジオネームは鹿。「私が大切にしているものは、猫です。お家で猫7匹と暮らしているのですが、かわいいだけじゃなくて私が泣いていたり落ち込んでいたりすると、そばにすり寄ってきてくれます。優しさもくれる猫ちゃんたちには一生涯幸せでいてほしいなと思っています」うーん、可愛い！ 猫7匹？ 猫の家じゃん。すごっ。落ち込んでいるとそばに寄り添ってきてくれるということで本当にいいですね。鹿さんが最後に言ってくれているけど、「猫ちゃんたちには一生涯幸せでいてほしい」という思い、これめっちゃわかります。これがすべてだよね。もう「めっちゃわかる！」しか言葉が出てこないぐらい。ということで、私が歌詞のなかに「猫」っていう言葉を入れていて、ちょっと猫に対して歌っているのかなって、そんな風に聴いてもらえそうな曲を最後にお届けします。アイナ・ジ・エンドで「宝者」です。アイナ：今日は「大切にしているもの」というテーマでお届けしました。みんなが大切にしているものの愛おしさが伝わってきて、本当に読んでいるだけで幸せになります。ちなみに、私が大切にしているものは日々変わるんですけど、最近大切にしているものは、ハンドクリームです。小学生のころから手がめっちゃカサカサになるんですよ。雑巾絞りとかしたらそのあとの授業からカサカサみたいな。なんか30歳を超えて、本当にカサカサがひどい……って普通の女子トークみたいになっているんですけど（笑）、カサカサがひどいのでハンドクリームを常に持ち歩いています。最近のお気に入りは韓国で買ったんやけど、「マンゴーシードバター サンタルフレッシュ」っていうやつで、めっちゃいい匂いがするからほんまにおすすめやし、テンションも上がるし、ツルツルになるので、私が大切にしているものはハンドクリームですね。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm